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Навальный согласился на обмен, о котором договаривались с Кремлем - Reuters

Станислав ПогориловВторник, 27 февраля 2024, 15:18
Навальный согласился на обмен, о котором договаривались с Кремлем - Reuters
Фото: Getty Images

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который умер в заключении, знал о подготовке обмена и соглашался на него, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Источник: Reuters со ссылкой на источники

Дословно: "Один из российских источников, знакомый с ходом переговоров, сообщил агентству Reuters, что обмен заключенными должен был состояться в середине февраля и что и Навальный, и его жена дали на это согласие".

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Детали: Сообщается, что изначально план предусматривал обмен только корреспондента WSJ Эвана Гершковича, которого Кремль обвиняет в шпионаже.

Российский диктатор Владимир Путин был готов его обменять на офицера ФСБ Вадима Красикова, который отбывает срок за убийство в Берлине. "Но немцы были категорически против, потому что это была американская проблема. Когда в этом плане появился Навальный, немцы наконец согласились", - рассказал источник.

"Окончательно все подтвердилось, когда (канцлер Германии Олаф) Шольц поехал в Штаты (он провел переговоры в Белом доме 9 февраля). Тогда уже обсуждались детали, когда и где все это будет происходить", - рассказал источник.

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Оба российских источника предположили, что шансы Гершковича быть обмененным теперь уменьшились. "Они снова будут искать варианты, но мы вернулись к моменту ареста Гершковича. Ничего не обсуждается", - отметил российский источник.

Что предшествовало:

  • 25 февраля начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный умер естественной смертью – из-за тромба.
  • 26 февраля глава международного Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих заявила, что существовала договоренность об обмене оппозиционного российского политика Алексея Навального, но он умер в колонии, когда переговоры находились на финальной стадии.

Предыстория:

  • 16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний РФ сообщила о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.
  • Навальный находился в заключении с начала 2021 года. В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил политика к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу об "экстремизме".
  • Представители колонии, где находился Навальный, заявили матери политика, что он умер от синдрома внезапной смерти.
  • 19 февраля мать оппозиционера Людмила Навальная приехала в морг в Салехарде, где должно было бы храниться тело ее сына, но ни ее, ни адвокатов не пустили. 23 февраля Людмила сообщила, что ей угрожают похоронить тело сына в колонии, если она не согласится на тайные, тихие похороны.
  • 24 февраля российские тюремщики наконец отдали тело Навального его матери.

Темы: НавальныйРосcия
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