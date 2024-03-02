СМИ: Северная Корея приостановила поставки боеприпасов в Россию морским путем

Северная Корея приостановила поставки боеприпасов в Российскую Федерацию морским путем, возможно, из-за проблем с производством в КНДР или логистических проблем.

Источник: южнокорейское издание NK Pro

Детали: Суда с оружием не появлялись в портах в течение последних недель.

Реклама:

По данным портала, четыре судна - "Ангара", "Майя-1", "Мария" и Lady R - перевозили боеприпасы в Россию, совершив не менее 32 рейсов. Последний раз судно "Майя-1" заходило в порт Расон в Северной Корее 12 февраля, а Lady R - 4 февраля. За это время также не зафиксирована доставка контейнеров на экспортный причал.

По данным издания, контейнеры, которые доставили "Майя-1" и Lady R в начале февраля, остаются в порту в течение последних недель. Это свидетельствует о том, что они могут быть пустыми или нет необходимости срочно доставлять их к местам назначения в Северной Корее.

Все эти корабли подпадают под санкции Министерства финансов США за вероятную причастность к перевозке военной техники и боеприпасов из КНДР в Россию.

ВИДЕО ДНЯ

Начиная с 12 февраля, на спутниковых снимках не видно ни одного крупного грузового судна вблизи двух причалов в Расоне, где обычно загружается оружие.

Спутниковые снимки также показывают, что в порт Расон не подвозили контейнеры по железной дороге из внутренних регионов Северной Кореи.

Возможно, операция остановлена из-за проблем с производством в Северной Корее или других логистических трудностей. Также не стоит исключать возможность, что оружие передается в Россию воздушным или железнодорожным транспортом через общую границу обеих стран.

Издание пишет, что корабли, участвующие в совместной операции КНДР и России, не включали автоматическую идентификационную систему во время всех отправлений, чтобы избежать обнаружения.