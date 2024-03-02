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Россия думает расконсервировать дополнительные А-50 из-за сбития бортов - разведка Британии

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 2 марта 2024, 14:33
Россия думает расконсервировать дополнительные А-50 из-за сбития бортов - разведка Британии
А-50, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО WIKIPEDIA

Британская разведка утверждает, что через неделю после потери второго самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления A-50У Россия, скорее всего, прекратила полеты этого самолета в поддержку операций в Украине.

Источник: обзор Минобороны Великобритании от 2 марта, "Европейская правда"

Детали: По мнению британской разведки, приостановление эксплуатации А-50 будет продолжаться до тех пор, пока будут продолжаться внутренние расследования относительно неспособности защитить еще одно важное средство, а также о том, как уменьшить угрозу, которую продолжает представлять украинская противовоздушная оборона.

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"Потеря этого средства, которое обеспечивало ежедневное командование и управление российскими воздушными операциями, очень вероятно, значительно ухудшит ситуационную осведомленность экипажей самолетов", – говорится в обзоре.

Отмечается, что это пробел в возможностях, который Россия не может себе позволить.

"Вполне вероятно, что России придется изучить варианты преодоления этого разрыва, в том числе перепрофилирование самолетов и принятие большего риска ради обеспечения эффективной воздушной поддержки, в которой нуждаются ее сухопутные войска, но которую они, скорее всего, не получают", – считают в Минобороны.

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Там добавляют, что усталость самолетов и экипажей почти наверняка усилится, когда А-50 вернутся к операциям, а флот будет все больше растянут.

"Вполне реально, что Россия может попытаться вернуть в эксплуатацию ранее законсервированные самолеты А-50, чтобы смягчить эту проблему", – считает британская разведка.

Напомним: Ранее разведка Британии заявляла, что хотя Россия еще имеет запас самолетов-разведчиков А-50, потеря опытного экипажа может быть весьма ощутимой, а новый случай сбития этого самолета ставит вопрос об эффективности планирования и защиты силами РФ таких ценных средств.

После сбития первого А-50 британская разведка рассказывала, что РФ начала использовать новый такой самолет, но осторожнее, и что потеря самолета почти точно не была несчастным случаем.

Темы: Росcиявойнаавиа
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