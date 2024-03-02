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Фицо похвалил встречу главы МИД Словакии с Лавровым

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 2 марта 2024, 16:24
Фицо похвалил встречу главы МИД Словакии с Лавровым
Бланар и Лавров, фото МИД РФ

Премьер Словакии Роберт Фицо назвал примером сбалансированной внешней политики встречу министра иностранных дел страны Юрая Бланара с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality

Детали: Бланар встретился с Лавровым на дипломатическом форуме в турецкой Анталии. Фото, на котором они жмут друг другу руки, опубликовало МИД России.

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Еще в 2022 году Лавров и президент России Владимир Путин были внесены в санкционный список Европейского Союза. И до сих пор из глав МИД стран ЕС только венгерский министр Петер Сийярто не гнушался встречами с Лавровым.

По словам премьер-министра Словакии Роберта Фицо, эта встреча является примером "нашей сбалансированной и суверенной словацкой внешней политики в отношении всех сторон мира".Сообщается, что министры иностранных дел якобы говорили о возможностях, которые может принести мирный саммит в Швейцарии.

 "Я знал об этой встрече, я полностью рекомендовал ему встретиться с российским министром", – сказал Фицо.

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На дипломатическом форуме в Анталии Лавров также встретился с представителями Узбекистана, Кыргызстана и Эсватини.

Что предшествовало: Во вторую годовщину полномасштабной войны Фицо заявил, что война началась "с разгула украинских неонацистов". В начале этой недели он созвал совет безопасности, обеспокоившись встречей союзников в Париже по поддержке Украины.

Темы: СловакияЛавров
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