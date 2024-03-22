Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Удар россиян по ДнепроГЭС: на станции бушует пожар, но угрозы прорыва дамбы нет − Укргидроэнерго

Ирина БалачукПятница, 22 марта 2024, 08:39
Удар россиян по ДнепроГЭС: на станции бушует пожар, но угрозы прорыва дамбы нет − Укргидроэнерго
Фото из Telegram-канала Мариуполь сейчас

Российские оккупанты ударили по гидросооружениям и по дамбе ДнепроГЭС в Запорожской области, сейчас спасатели тушат пожар на станции, но угрозы прорыва дамбы нет.

Источник: Укргидроэнерго

Дословно Укргидроэнерго: "К сожалению, попадание есть и по крупнейшей ГЭС Украины − ДнепроГЭС в Запорожье. Нелюди не успокоились, разрушив Каховскую ГЭС, и теперь пытаются создать новую экологическую катастрофу, цинично ударив по гидросооружениям ДнепроГЭС и плотине".

Реклама:

Детали: Сообщается, что сейчас бушует пожар на станции. На месте работают спасатели и энергетики, которые ликвидируют последствия "многочисленных авиаударов".

 "Угрозы прорыва нет. Ситуация на плотине станции контролируемая", − отметили в Укргидроэнерго.

Российские пропагандисты, коллаборационист Владимир Рогов, а также ряд Telegram-каналов публикуют кадры пожара на ДнепроГЭС после российского удара.

ВИДЕО ДНЯ

Что было ранее: Российские оккупанты ночью атаковали Днепровскую ГЭС, сейчас движение автомобилей через плотину перекрыли, советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российская ракета попала в троллейбус, который двигался через дамбу, пострадали десятки людей. 

Предыстория:

Темы: Запорожьеэнергетикаракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

футболСборная Украины вырвала волевую победу над Исландией и вышла на Евро-2024

фотоВ Будапеште прошел протест с требованием отставки Орбана после уведомлений о коррупции

Миссия ООН за зиму зафиксировала казнь оккупантами 32 украинских военнопленных

Глава АМКУ Кириленко отреагировал на дело НАБУ и САП против него

Лукашенко обсудил возможное нападение на Сувальский коридор

Польша пропускает в ЕС подсанкционную древесину из Беларуси по фальшивым документам – расследование

Все новости...
Франковщина, Хмельницкая область: есть попадания в объекты инфраструктуры и погибшие
По ДнепроГЭС было два прямых попадания: ГЭС-2 в критическом состоянии − Укргидроэнерго
3 погибших, 14 раненых, 3 пропавших без вести − последствия комбинированной атаки россиян
Россия выпустила по Украине 60 "Шахедов" и почти 90 ракет – Зеленский
Последние новости
23:37
футболСборная Украины вырвала волевую победу над Исландией и вышла на Евро-2024
23:23
Новости экономики 26 марта: транш от МВФ, Польша пропускает в ЕС подсанкционную древесину из Беларуси
23:12
Евросоюз выделил Rheinmetall более 130 млн евро для увеличения производства снарядов
22:47
фотоТелескоп "Хаббл" стал свидетелем рождения новой звезды
22:44
Венгрия не возобновит запрет на импорт украинского меда несмотря на протесты
22:40
фотоВ Будапеште прошел протест с требованием отставки Орбана после уведомлений о коррупции
22:20
Маск хочет увеличить спрос на автопилот в машинах Tesla
22:19
Миссия ООН за зиму зафиксировала казнь оккупантами 32 украинских военнопленных
22:18
фотоВ пирамиде нашли редкие изображения жизни знати древнего Египта
22:09
Минфин привлек более 12 миллиардов от размещения ОВГЗ
Все новости...
Реклама: