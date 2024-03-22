Удар россиян по ДнепроГЭС: на станции бушует пожар, но угрозы прорыва дамбы нет − Укргидроэнерго
Российские оккупанты ударили по гидросооружениям и по дамбе ДнепроГЭС в Запорожской области, сейчас спасатели тушат пожар на станции, но угрозы прорыва дамбы нет.
Источник: Укргидроэнерго
Дословно Укргидроэнерго: "К сожалению, попадание есть и по крупнейшей ГЭС Украины − ДнепроГЭС в Запорожье. Нелюди не успокоились, разрушив Каховскую ГЭС, и теперь пытаются создать новую экологическую катастрофу, цинично ударив по гидросооружениям ДнепроГЭС и плотине".
Детали: Сообщается, что сейчас бушует пожар на станции. На месте работают спасатели и энергетики, которые ликвидируют последствия "многочисленных авиаударов".
"Угрозы прорыва нет. Ситуация на плотине станции контролируемая", − отметили в Укргидроэнерго.
Российские пропагандисты, коллаборационист Владимир Рогов, а также ряд Telegram-каналов публикуют кадры пожара на ДнепроГЭС после российского удара.
Что было ранее: Российские оккупанты ночью атаковали Днепровскую ГЭС, сейчас движение автомобилей через плотину перекрыли, советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российская ракета попала в троллейбус, который двигался через дамбу, пострадали десятки людей.
Предыстория:
- Ночью 22 марта россияне запустили "Шахеды" и крылатые ракеты в сторону Украины, по всей территории страны почти 4 часа звучала воздушная тревога.
- В ряде регионов раздавались взрывы. В частности, около 15 взрывов слышали в Харькове. В местах некоторых "прилетов" вспыхнули пожары. Россияне целились по энергетической структуре − в городе возникли проблемы со светом.
- По Запорожью россияне нанесли 8 ракетных ударов. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что поражены объекты инфраструктуры и пострадали гражданские дома.
- Есть попадания и в объекты критической инфраструктуры в Кривом Роге.
- Попали оккупанты также в объект критической инфраструктуры в Винницкой области и в объект энергетической инфраструктуры во Львовской области.
- Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что атака россиян ночью 22 марта была нацелена на украинскую энергетику и стала самой масштабной за последнее время.