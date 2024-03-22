Удар россиян по ДнепроГЭС: на станции бушует пожар, но угрозы прорыва дамбы нет − Укргидроэнерго

Фото из Telegram-канала Мариуполь сейчас

Российские оккупанты ударили по гидросооружениям и по дамбе ДнепроГЭС в Запорожской области, сейчас спасатели тушат пожар на станции, но угрозы прорыва дамбы нет.

Источник: Укргидроэнерго

Дословно Укргидроэнерго: "К сожалению, попадание есть и по крупнейшей ГЭС Украины − ДнепроГЭС в Запорожье. Нелюди не успокоились, разрушив Каховскую ГЭС, и теперь пытаются создать новую экологическую катастрофу, цинично ударив по гидросооружениям ДнепроГЭС и плотине".

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Детали: Сообщается, что сейчас бушует пожар на станции. На месте работают спасатели и энергетики, которые ликвидируют последствия "многочисленных авиаударов".

"Угрозы прорыва нет. Ситуация на плотине станции контролируемая", − отметили в Укргидроэнерго.

Российские пропагандисты, коллаборационист Владимир Рогов, а также ряд Telegram-каналов публикуют кадры пожара на ДнепроГЭС после российского удара.

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Что было ранее: Российские оккупанты ночью атаковали Днепровскую ГЭС, сейчас движение автомобилей через плотину перекрыли, советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российская ракета попала в троллейбус, который двигался через дамбу, пострадали десятки людей.

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