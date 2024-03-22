Россия атаковала Днепровскую ГЭС: движение через дамбу перекрыли
Российские оккупанты ночью атаковали Днепровскую ГЭС, сейчас движение автомобилей через плотину перекрыли, советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российская ракета попала в троллейбус, который двигался через дамбу, пострадали десятки людей.
Источник: Патрульная полиция и Андрющенко в Telegram, глава Запорожской ОВА Иван Федоров в эфире марафона новости
Прямая речь Федорова: "С 4 утра враг начал наносить удары по гражданской инфраструктуре. Целился по критической инфраструктуре, которая не имеет никакого отношения к военным, которая обеспечивает жизнедеятельность наших жителей. Одним из таких объектов является наша ДнепроГЭС. Сейчас движение через ДнепроГЭС перекрыто. Часть критической инфраструктуры пострадала. Спасатели работают и на территории ДнепроГЭС, и на других энергетических объектах. Чуть позже будет более подробная информация".
Дословно полиция: "Движение по автодорожному переезду плотины Днепровской ГЭС полностью ограничено.
Движение осуществляется через Арочный мост о. Хортица (ул. Сергея Тюленина − ул. Сечи − ул. Таганская). А также, через Новые мосты и Хортицкий район. Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута".
Детали: О причине перекрытия полиция не сообщает.
В то же время советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал фото с горящим транспортным средством и написал, что "российская ракета попала в троллейбус, который двигался через дамбу". По данным Андрющенко, в троллейбусе были люди.
Позже эту информацию подтвердил и Федоров.
Прямая речь главы ОВА: "На ДнепроГЭСе (в момент атаки − ред.) осуществляли движение как троллейбус, так частные машины. Есть, к сожалению, пострадавшие. О погибших информацией мы не владеем пока. Относительно пострадавших − это десятки людей, которые пострадали".
Предыстория:
- Ночью 22 марта россияне запустили "Шахеды" и крылатые ракеты в сторону Украины, по всей территории страны почти 4 часа звучала воздушная тревога.
- В ряде регионов раздавались взрывы. В частности, около 15 взрывов слышали в Харькове. В местах некоторых "прилетов" вспыхнули пожары. Россияне целились по энергетической структуре − в городе возникли проблемы со светом.
- По Запорожью россияне нанесли 8 ракетных ударов. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что поражены объекты инфраструктуры и пострадали гражданские дома.
- Есть попадания и в объекты критической инфраструктуры в Кривом Роге.
- Попали оккупанты также в объект критической инфраструктуры в Винницкой области и в объект энергетической инфраструктуры во Львовской области.
- Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что атака россиян ночью 22 марта была нацелена на украинскую энергетику и стала самой масштабной за последнее время.