Россия атаковала Днепровскую ГЭС: движение через дамбу перекрыли

Российские оккупанты ночью атаковали Днепровскую ГЭС, сейчас движение автомобилей через плотину перекрыли, советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российская ракета попала в троллейбус, который двигался через дамбу, пострадали десятки людей.

Источник: Патрульная полиция и Андрющенко в Telegram, глава Запорожской ОВА Иван Федоров в эфире марафона новости

Прямая речь Федорова: "С 4 утра враг начал наносить удары по гражданской инфраструктуре. Целился по критической инфраструктуре, которая не имеет никакого отношения к военным, которая обеспечивает жизнедеятельность наших жителей. Одним из таких объектов является наша ДнепроГЭС. Сейчас движение через ДнепроГЭС перекрыто. Часть критической инфраструктуры пострадала. Спасатели работают и на территории ДнепроГЭС, и на других энергетических объектах. Чуть позже будет более подробная информация".

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Дословно полиция: "Движение по автодорожному переезду плотины Днепровской ГЭС полностью ограничено.

Движение осуществляется через Арочный мост о. Хортица (ул. Сергея Тюленина − ул. Сечи − ул. Таганская). А также, через Новые мосты и Хортицкий район. Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута".

Детали: О причине перекрытия полиция не сообщает.

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В то же время советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал фото с горящим транспортным средством и написал, что "российская ракета попала в троллейбус, который двигался через дамбу". По данным Андрющенко, в троллейбусе были люди.

Позже эту информацию подтвердил и Федоров.

Прямая речь главы ОВА: "На ДнепроГЭСе (в момент атаки − ред.) осуществляли движение как троллейбус, так частные машины. Есть, к сожалению, пострадавшие. О погибших информацией мы не владеем пока. Относительно пострадавших − это десятки людей, которые пострадали".

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