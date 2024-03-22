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Россия атаковала Днепровскую ГЭС: движение через дамбу перекрыли

Ирина БалачукПятница, 22 марта 2024, 07:56
Россия атаковала Днепровскую ГЭС: движение через дамбу перекрыли
Фото из Telegram Петра Андрющенко

Российские оккупанты ночью атаковали Днепровскую ГЭС, сейчас движение автомобилей через плотину перекрыли, советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российская ракета попала в троллейбус, который двигался через дамбу, пострадали десятки людей. 

Источник: Патрульная полиция и Андрющенко в Telegram, глава Запорожской ОВА Иван Федоров в эфире марафона новости

Прямая речь Федорова: "С 4 утра враг начал наносить удары по гражданской инфраструктуре. Целился по критической инфраструктуре, которая не имеет никакого отношения к военным, которая обеспечивает жизнедеятельность наших жителей. Одним из таких объектов является наша ДнепроГЭС. Сейчас движение через ДнепроГЭС перекрыто. Часть критической инфраструктуры пострадала. Спасатели работают и на территории ДнепроГЭС, и на других энергетических объектах. Чуть позже будет более подробная информация".

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Дословно полиция: "Движение по автодорожному переезду плотины Днепровской ГЭС полностью ограничено.

Движение осуществляется через Арочный мост о. Хортица (ул. Сергея Тюленина − ул. Сечи − ул. Таганская). А также, через Новые мосты и Хортицкий район. Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута".

Детали: О причине перекрытия полиция не сообщает.

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В то же время советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал фото с горящим транспортным средством и написал, что "российская ракета попала в троллейбус, который двигался через дамбу". По данным Андрющенко, в троллейбусе были люди.

Позже эту информацию подтвердил и Федоров.

Прямая речь главы ОВА: "На ДнепроГЭСе (в момент атаки − ред.) осуществляли движение как троллейбус, так частные машины. Есть, к сожалению, пострадавшие. О погибших информацией мы не владеем пока. Относительно пострадавших − это десятки людей, которые пострадали".

Предыстория:

Темы: Запорожская областьракетный удар
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