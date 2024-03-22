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5 погибших, 15 раненых, 3 пропавших без вести − последствия комбинированной атаки россиян

Ирина БалачукПятница, 22 марта 2024, 12:46
5 погибших, 15 раненых, 3 пропавших без вести − последствия комбинированной атаки россиян
Последствия ударов россиян по Запорожью. Фото из Telegram Ивана Федорова

По меньшей мере 5 человек погибли, 14 − по другим данным 16 − человек ранены и 3 считаются пропавшими без вести в результате массированного удара россиян по Украине ночью 22 марта.

Источник: ГСЧС, глава Запорожской ОВА Иван Федоров и Офис генпрокурора в Telegram

Дословно ГСЧС: "По состоянию на сейчас известно о 2 погибших людях и по меньшей мере о 8 раненых в Хмельницком. Также 6 травмированных в Запорожье, 3 человека там считаются без вести пропавшими на местах ударов. Информация о пострадавших будет оперативно уточняться".

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Детали: В то же время глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в Запорожье один человек погиб и 8 получили ранения.

Обновлено: Позже он добавил, что количество погибших от вражеского ракетного обстрела Запорожья увеличилось до 3 человек.

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В ГСЧС отметили, что оккупанты атаковали инфраструктурные объекты, также есть разрушения жилых домов. Под ударами россиян были Запорожье, Хмельницкая, Одесская, Днепропетровская, Полтавская, Николаевская, Винницкая, Львовская и Ивано-Франковская области.

На местах ударов работают спасатели. 

 
Последствия удара по Запорожью
Фото из Telegram Ивана Федорова

Федоров сообщил, что за несколько часов россияне выпустили по Запорожью почти 20 ракет − били по критической и гражданской инфраструктуре. В результате удара разрушены и повреждены объекты инфраструктуры, повреждены 10 частных домов и более 35 многоэтажек.

Также оккупанты нанесли удар по ДнепроГЭС. Сейчас автомобильное движение на дамбе ГЭС перекрыли. 

 
Последствия удара по Запорожью
Фото из Telegram Ивана Федорова

Дополнено: Позже Федоров добавил, что по меньшей мере 2 человека в Запорожье считаются пропавшими без вести. 4 дома полностью разрушены, более 40 − повреждены.

Позже в Офисе генпрокурора сообщили, что в Запорожье один человек погиб "в результате обстрела Днепровской ГЭС".

В Укргидроэнерго отмечали, что жертв среди работников станции нет. Но известно, что в момент удара по дамбе двигался троллейбус. Он выгорел полностью.

В 14.54 МВД сообщило, что количество раненых в Запорожье возросло до 15 человек.

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Темы: ракетный ударШахеджертвы
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