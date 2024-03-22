5 погибших, 15 раненых, 3 пропавших без вести − последствия комбинированной атаки россиян
По меньшей мере 5 человек погибли, 14 − по другим данным 16 − человек ранены и 3 считаются пропавшими без вести в результате массированного удара россиян по Украине ночью 22 марта.
Источник: ГСЧС, глава Запорожской ОВА Иван Федоров и Офис генпрокурора в Telegram
Дословно ГСЧС: "По состоянию на сейчас известно о 2 погибших людях и по меньшей мере о 8 раненых в Хмельницком. Также 6 травмированных в Запорожье, 3 человека там считаются без вести пропавшими на местах ударов. Информация о пострадавших будет оперативно уточняться".
Момент порятунку 21-річної дівчини з-під завалів приватного будинку у Хмельницькому після нічної атаки окупантів. Відео ДСНС pic.twitter.com/kEOcYxNg1I— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 22, 2024
Детали: В то же время глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в Запорожье один человек погиб и 8 получили ранения.
Обновлено: Позже он добавил, что количество погибших от вражеского ракетного обстрела Запорожья увеличилось до 3 человек.
В ГСЧС отметили, что оккупанты атаковали инфраструктурные объекты, также есть разрушения жилых домов. Под ударами россиян были Запорожье, Хмельницкая, Одесская, Днепропетровская, Полтавская, Николаевская, Винницкая, Львовская и Ивано-Франковская области.
На местах ударов работают спасатели.
Федоров сообщил, что за несколько часов россияне выпустили по Запорожью почти 20 ракет − били по критической и гражданской инфраструктуре. В результате удара разрушены и повреждены объекты инфраструктуры, повреждены 10 частных домов и более 35 многоэтажек.
Также оккупанты нанесли удар по ДнепроГЭС. Сейчас автомобильное движение на дамбе ГЭС перекрыли.
Дополнено: Позже Федоров добавил, что по меньшей мере 2 человека в Запорожье считаются пропавшими без вести. 4 дома полностью разрушены, более 40 − повреждены.
Позже в Офисе генпрокурора сообщили, что в Запорожье один человек погиб "в результате обстрела Днепровской ГЭС".
В Укргидроэнерго отмечали, что жертв среди работников станции нет. Но известно, что в момент удара по дамбе двигался троллейбус. Он выгорел полностью.
В 14.54 МВД сообщило, что количество раненых в Запорожье возросло до 15 человек.
Предыстория:
- Ночью 22 марта россияне запустили "Шахеды" и крылатые ракеты в сторону Украины, по всей территории страны почти 4 часа звучала воздушная тревога.
- В ряде регионов раздавались взрывы. В частности, около 15 взрывов слышали в Харькове. В местах некоторых "прилетов" вспыхнули пожары. Россияне целились по энергетической структуре − в городе возникли проблемы со светом.
- По Запорожью россияне нанесли 8 ракетных ударов. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что поражены объекты инфраструктуры и пострадали гражданские дома.
- Есть попадания и в объекты критической инфраструктуры в Кривом Роге.
- Попали оккупанты также в объект критической инфраструктуры в Винницкой области и в объект энергетической инфраструктуры во Львовской области.
- Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что атака россиян ночью 22 марта была нацелена на украинскую энергетику и стала самой масштабной за последнее время.
- Российские оккупанты ударили по гидросооружениям и по дамбе ДнепроГЭС в Запорожской области, сейчас спасатели тушат пожар на станции, но угрозы прорыва дамбы нет.