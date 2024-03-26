Зеленский уволил Данилова и назначил разведчика секретарем СНБО

Президент Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины

Источник: указ главы государства от 26 марта

Дословно: "Уволить Данилова Алексея Мячеславовича с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины".

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Детали: Другим указом на эту должность назначен теперь уже экс-глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко.

Справка: 61-летний Алексей Данилов занимал должность секретаря СНБО Украины с 3 октября 2019 года.

Александр Литвиненко (сейчас 51 год) был главой Службы внешней разведки Украины после Валерия Кондратюка с 23 июля 2021 года.

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По данным с сайта СВР, уроженец Киева генерал-майор Литвиненко заканчивал Институт криптографии, связи и информатики Академии Федеральной службы контрразведки РФ по специальности "прикладная математика" и Национальный университет имени Шевченко по специальности "правоведение".

С 1994 года находился на различных должностях в СБУ, Национальном институте стратегических исследований, в структурах Совета национальной безопасности и обороны.

В 2015 году прошел люстрационную проверку.