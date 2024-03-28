В Харькове и Днепре прогремели взрывы
Ночью 28 марта во время воздушной тревоги в Харькове и Днепре прогремели взрывы.
Источник: городской голова города Харькова Игорь Терехов, Суспільне Днепр
Прямая речь: "В Харькове взрывы. Будьте осторожны".
Обновлено: Позже Терехов сообщил, что под ударом оказался Киевский район города.
Он добавил, что подвергся разрушениям ресторан, а в соседнем доме были выбиты стекла.
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
В час ночи Суспільне сообщило о звуке взрыва в Днепре.
В 1:23 Терехов информировал о еще одном взрыве в Харькове.
Напомним: Около полуночи 27 марта Воздушные силы сообщили о второй группе вражеских беспилотников.
Что предшествовало: Как сообщалось, в результате атаки на Харьков 27 марта есть убитый и раненые (по предварительным данным 19), среди которых 4 ребенка в возрасте от 3 месяцев до 9 лет.