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У Харкові та Дніпрі пролунали вибухи

Ольга Глущенко Четвер, 28 березня 2024, 00:16
У Харкові та Дніпрі пролунали вибухи
Вибух. Ілюстративне фото з соцмереж

Вночі 28 березня під час повітряної тривоги в Харкові та Дніпрі пролунали вибухи.

Джерело: міський голова міста Харкова Ігор Терехов, Суспільне Дніпро

Пряма мова: "У Харкові вибухи. Будьте обережні".

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Оновлено: Пізніше Терехов повідомив, що під ударом опинився Київський район міста.

Він додав, що зазнав руйнувань ресторан, а в сусідньому будинку були вибиті шибки.

За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.

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О першій ночі Суспільне повідомило про звук вибуху у Дніпрі.

О 1:23 Терехов інформував про ще один вибух у Харкові.

Нагадаємо: Близько опівночі 27 березня Повітряні сили повідомили про другу групу ворожих безпілотників.

Що передувало: Як повідомлялося, внаслідок атаки на Харків 27 березня є вбитий та поранені (за попередніми даними 19), серед яких 4 дитини, віком від 3 місяців до 9 років.

Теми: Харківвибухповітряна тривога
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