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Вокруг Марьинки враг пытался 25 раз прорвать оборону – сводка

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 3 марта 2024, 06:48
Вокруг Марьинки враг пытался 25 раз прорвать оборону – сводка
украинские воины, иллюстративное фото Генштаба

За минувшие сутки российские оккупанты пытались 25 раз прорвать оборону на Новопавловском направлении в Донецкой области, всего на фронте произошло 71 боевое столкновение.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Детали: За прошедшие сутки произошло 71 боевое столкновение.

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В общем враг нанес 1 ракетный и 50 авиационных ударов, совершил 112 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Свеса Сумской области; Берестовое Харьковской области; Северное, Терны, Нью-Йорк, Георгиевка, Водяное, Урожайное, Богоявленка и Старомайорское Донецкой области; Вербовое, Малая Токмачка и Роботино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем были более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

ВИДЕО ДНЯ

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг совершил 4 безуспешные атаки в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении украинскими воинами отражено 8 атак противника в районах населенных пунктов Терны и Ямполовка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 15 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещеевка и Андреевка.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении защитники отбили 14 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки, где враг 25 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

На Ореховском направлении враг провел 4 безуспешных атаки в районе населенного пункта Роботино и западнее Новопрокоповки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций. Противник совершил безуспешную попытку штурма в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

В то же время в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника. Воздушные Силы ВС Украины сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 артиллерийскому средству противника.

Темы: войнаГенштабвойна
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