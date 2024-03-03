ISW: Россия готова рисковать потерями авиации ради тактического продвижения на Авдеевском направлении
По мнению специалистов Института изучения войны (ISW), армия России в погоне за тактическими преимуществами на Авдеевском направлении готова рисковать дальнейшими потерями своих самолетов.
Источник: ISW
Дословно: "Российские войска, похоже, готовы рисковать дальнейшими потерями авиации в погоне за тактическими преимуществами на востоке Украины, вероятно, вдоль линии Авдеевка-Донецк".
Детали: Военно-воздушные силы Украины сообщили 2 марта, что украинские силы уничтожили один самолет Су-34, который утром 1 марта бомбил по украинским позициям на востоке Украины.
Командующий ВВС Украины Николай Олещук позже заявил, что украинские силы пытались сбить еще два российских самолета Су-34 и один Су-35, и сбили один из самолетов Су-34.
Украинские военные сообщили, что Силы обороны сбили 15 российских самолетов с 17 февраля.
Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что российские силы не разворачивали самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 над Азовским морем в течение последних шести дней после уничтожения самолета А-50 23 февраля, и предположил, что отсутствие самолетов А-50 заставляет российские самолеты Су-34 и Су-35 подлетать ближе к своим целям для нанесения ударов.
В отчете отмечают: предыдущие потери российских самолетов побудили войска РФ временно уменьшить авиационную активность по всей территории Украины, но увеличение количества потерь российской авиации в Украине за последние недели еще не заставило оккупантов существенно уменьшить активность тактической авиации.
По оценкам ISW, российские войска временно установили ограниченное и локальное преимущество в воздухе в последние дни захвата Авдеевки. Они, вероятно, пытаются восстановить это ограниченное и локальное преимущество в воздухе, чтобы поддержать тактическое продвижение российских войск на Авдеевском направлении, и решили, что продолжение наступательных операций при поддержке авиации перевешивает риск потери большего количества самолетов.
По оценкам ISW, потеря 15 самолетов и, возможно, нескольких высококвалифицированных пилотов в течение примерно двух недель не является незначительной для российских военных, учитывая, что Россия, вероятно, имеет около 300 различных истребителей "Сухой".
Ключевые выводы ISW за 2 марта:
- Российские войска, похоже, готовы рисковать дальнейшими потерями авиации в погоне за тактическими преимуществами на востоке Украины, вероятно, вдоль линии Авдеевка-Донецк.
- Передачи северокорейского оружия в Россию морским путем, очевидно, приостановились с середины февраля 2024 года.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров публично отверг недавнее предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана разместить у себя переговорную площадку для России и Украины.
- Кроме того, Лавров использовал Анталийский дипломатический форум для продвижения кремлевских нарративов относительно Молдовы, которые, вероятно, создадут условия для потенциальных гибридных операций Кремля, направленных на дестабилизацию Молдовы и предотвращение ее вступления в Европейский Союз.
- Российские высокопоставленные чиновники признали уменьшение участия Армении в возглавляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности, что стало заметным сдвигом в российской официальной риторике, которая ранее пыталась игнорировать усилия Армении, направленные на дистанцирование от ОДКБ.
- Кремль, похоже, в значительной степени позволил проявления антивоенных настроений в Москве во время похорон лидера российской оппозиции Алексея Навального 1 марта.
- Российские войска осуществили подтвержденные продвижения вблизи Кременной, Авдеевки и Крынок 2 марта.
- Заместитель министра обороны России Тимур Иванов во время рабочей поездки в Южный военный округ России 2 марта осмотрел российское судостроительное предприятие и место строительства нового военного госпиталя в Республике Дагестан.