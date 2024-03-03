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Защитники уничтожили еще более 1100 оккупантов и 16 вражеских танков

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 3 марта 2024, 07:10
Защитники уничтожили еще более 1100 оккупантов и 16 вражеских танков
иллюстративное фото Генштаба

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 1160 захватчиков, 16 танков и 35 артсистем.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.03.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава ‒ около 416800 (+1160) чел,
  • танков ‒ 6640 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 12639 (+28) ед,
  • артиллерийских систем ‒ 10188 (+35) ед,
  • РСЗО ‒ 1003 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 696 (+0) ед,
  • самолетов ‒ 347 (+1) ед,
  • вертолетов ‒ 325 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 7843 (+14) ед,
  • крылатых ракет ‒ 1915 (+0),
  • кораблей / катеров ‒ 25 (+0) ед,
  • подводных лодок ‒ 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 13332 (+65) ед,
  • специальной техники ‒ 1620 (+3) ед.

Темы: потери в войнеГенштабвойна
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