Россияне нанесли ракетный удар по Днепру, возник пожар – ОВА

Ночью 3 марта российские захватчики нанесли ракетный удар по Днепру, в результате чего возник пожар.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "После полуночи россияне нанесли ракетный удар по Днепру. На месте атаки произошло возгорание. Огонь чрезвычайники укротили".

Реклама:

Детали: Кроме того, добавил Лысак, на Никополь агрессор направил дрон-камикадзе.

Также из артиллерии бил по Мировской и Червоногригорьевской громадах. В последней поврежден дачный дом. Другие территории обследуются.