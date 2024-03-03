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Россияне нанесли ракетный удар по Днепру, возник пожар – ОВА

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 3 марта 2024, 07:38
Россияне нанесли ракетный удар по Днепру, возник пожар – ОВА
иллюстративное фото T.ME/DNEPROPERATYV

Ночью 3 марта российские захватчики нанесли ракетный удар по Днепру, в результате чего возник пожар.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "После полуночи россияне нанесли ракетный удар по Днепру. На месте атаки произошло возгорание. Огонь чрезвычайники укротили".

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Детали: Кроме того, добавил Лысак, на Никополь агрессор направил дрон-камикадзе.

Также из артиллерии бил по Мировской и Червоногригорьевской громадах. В последней поврежден дачный дом. Другие территории обследуются.

Темы: Днепрракетный удар
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