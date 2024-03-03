Полиция ищет молодых людей, которые нападают на людей во Франковске

Группа людей нападают на жителей Ивано-Франковска, бьют или применяют газовые баллончики и снимают на видео.

Источник: полиция Прикарпатья

Детали: Полиция уточняет, что во время мониторинга социальных сетей они обнаружили видео, на котором неизвестные совершают противоправные действия к жителям Ивано-Франковска, в частности пожилых людей.

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На видео правонарушители наносили случайным прохожим телесные повреждения, а также применяли газовые баллончики.

Известно, что за помощью к правоохранителям никто не обращался, никаких обращений к полицейским также не поступало.

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство).

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Полиция Прикарпатья также обращается к неравнодушным жителям, если Вам известна информация об указанных и аналогичных правонарушениях или о лицах, совершающих противоправные действия, сообщайте на спецлинию "102". Анонимность гарантируют.