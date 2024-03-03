Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Полиция ищет молодых людей, которые нападают на людей во Франковске

Роман ПетренкоВоскресенье, 3 марта 2024, 13:07
Полиция ищет молодых людей, которые нападают на людей во Франковске
скриншот с видео

Группа людей нападают на жителей Ивано-Франковска, бьют или применяют газовые баллончики и снимают на видео.

Источник: полиция Прикарпатья

Детали: Полиция уточняет, что во время мониторинга социальных сетей они обнаружили видео, на котором неизвестные совершают противоправные действия к жителям Ивано-Франковска, в частности пожилых людей.

Реклама:

На видео правонарушители наносили случайным прохожим телесные повреждения, а также применяли газовые баллончики.

Известно, что за помощью к правоохранителям никто не обращался, никаких обращений к полицейским также не поступало.

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство).

ВИДЕО ДНЯ

Полиция Прикарпатья также обращается к неравнодушным жителям, если Вам известна информация об указанных и аналогичных правонарушениях или о лицах, совершающих противоправные действия, сообщайте на спецлинию "102". Анонимность гарантируют.

Темы: Ивано-ФранковскХулиганствополиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Литва передала Украине снаряды 155-мм калибра

Кулеба о согласовании Залужного на должность посла: Очень логичный шаг

В Турции анонсировали визит Зеленского 8 марта

Чехия завершила сбор денег на 800 тысяч снарядов для Украины

фотоШвеция вошла в НАТО

Макрон - лидерам партий Франции: В поддержке Украины нет красных линий

Все новости...
Ивано-Франковск
На Прикарпатье школьник получил смертельное ранение из пневматики во время кружка
В Ивано-Франковске также обнаружили гепатит А
Полтора года в дисбате получил офицер, избивший подчиненного
Последние новости
23:21
Россияне ударили по Купянску, два человека погибли
23:07
Литва передала Украине снаряды 155-мм калибра
23:02
Украинский стартап по обслуживанию спутников Kurs Orbital привлек 4 миллиона долларов
22:53
Воздушные силы сообщили о вражеских БпЛА на юге Украины
22:45
Авария на Alaska Airlines: Boeing раскрыл регулятору США имена разработчиков 737 MAX
22:42
Кулеба о согласовании Залужного на должность посла: Очень логичный шаг
22:36
"Гидеон". Как пастор-айтишник стал оператором FPV-дронов
22:22
Главы МИД и Минобороны выступили на встрече союзников, которую инициировал Париж
22:14
В Турции анонсировали визит Зеленского 8 марта
22:09
Хоккей: Кременчуг вырвал победу над Днепром в третьей игре полуфинальной серии чемпионата Украины
Все новости...
Реклама: