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В Ивано-Франковске также обнаружили гепатит А

Татьяна ОлейникСреда, 1 ноября 2023, 20:46
В Ивано-Франковске также обнаружили гепатит А
Фото: motortion/Depositphotos

В Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больнице на 1 ноября находятся семь человек с гепатитом A.

Источник: "Суспильне" со ссылкой на заместительницу генерального директора медучреждения Наталию Демину

Детали: Среди заболевших четверо взрослых и трое детей. По информации врача, с начала 2023 года в области 12 человек переболели гепатитом A.

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Прямая речь: "Цифра 12 ни о чем не свидетельствует. Но с точки зрения эпидемиологии мы на подножии пика заболеваемости вирусных гепатитов. Особенно гепатита A, потому что он имеет цикличность в пять-семь лет. У нас последние вспышки этой болезни регистрировались в 2017-2018 годах. Если сравнивать с 2022 годом, то есть рост заболеваемости".

Что предшествовало:

  • 24 октября в Винницкой области зафиксировали вспышку гепатита А – тогда зарегистрировали 74 случая заражения.
    31 октября в Винницкой области объявили чрезвычайную ситуацию из-за вспышки инфекции.

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Темы: Ивано-Франковск
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