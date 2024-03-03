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Посланник Китая рассказывал в России, что Украина и агрессор должны вести переговоры

Катерина ТищенкоВоскресенье, 3 марта 2024, 21:22
Посланник Китая рассказывал в России, что Украина и агрессор должны вести переговоры
Ли Хуэй, фото Anadolu Agency via Getty Images

Специальный представитель правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй и заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин по итогам встречи сошлись во мнении, что переговоры являются единственным путем к прекращению боевых действий в Украине.

Источник: The Guardian со ссылкой на сообщение МИД Китая, Xinhua

Детали: Ли Хуэй и Михаил Галузин провели переговоры в Москве в субботу вечером. Это был первый этап европейской поездки китайского представителя.

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Как заявил МИД Китая в сообщении, опубликованном в воскресенье, Ли и Галузин согласились, что переговоры являются единственным путем к прекращению боевых действий в Украине.

Китай готов "продолжать свои усилия по содействию мирным переговорам, посредничеству и достижению консенсуса между Россией, Украиной и другими соответствующими сторонами, а также способствовать окончательному политическому урегулированию кризиса в Украине", - говорится в сообщении МИД Китая по итогам встречи.

Как сообщает Xinhua, во время встречи Ли отметил, что конфликты в конце концов решаются путем диалога и переговоров, и чем острее проблема, тем важнее не отказываться от усилий для диалога.

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Галузин также якобы согласился, что война в Украине должна быть урегулирована путем переговоров, и "высоко оценил уникальную и конструктивную роль Китая в этом вопросе".

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что специальный представитель правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй посетит Украину, Россию, Бельгию, Францию, Германию и Польшу для переговоров об урегулировании российско-украинской войны.

Темы: КитайРосcияпереговорывойна
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