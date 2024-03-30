"Большая перезагрузка" имени Ермака. Почему Зеленский проводит кадровые ротации в ОП

Увечері 29 березня президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова з посад заступників голови Офісу президента. На їхні місця були призначені Ірина Мудра та Олена Ковальська.

Вранці 30 березня, згідно з указами Зеленського, свої посади втратили перший помічник президента Сергій Шефір, радники Михайло Радуцький, Сергій Трофімов та Олег Устенко, а також позаштатні уповноважені з питань волонтерської діяльності Наталія Пушкарьова та з питань забезпечення прав захисників Альона Вербицька.

Якщо згадати, що за кілька днів до цього був звільнений секретар РНБО Олексій Данілов, то стає очевидним, що на Банковій запустили велике перезавантаження, яке президент анонсував ще під час звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України.

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Що стоїть за останніми ротаціями в Офісі президента, чим займатимуться звільнені Смирнов і Дніпров, де раніше працювали новопризначені Мудра та Ковальська, кого ще незабаром можуть попросити на вихід – розбиралася "Українська правда".

Чому в ОП відбулися кадрові зміни

Запит на перезавантаження української влади назрів давно. Про це свідчать результати соціологічних опитувань, у яких рівень недовіри до багатьох державних структур значно перевищує рівень довіри.

Повне перезавантаження влади можливе лише шляхом проведення виборів, що нереально під час воєнного стану. Тому президент намагається здійснити оновлення кадровими змінами, які не потребують народного волевиявлення. І на свій смак.

Першим етапом цього перезавантаження стали зміни в керівництві армії. Тоді ж очікувалися ротації представників інших гілок влади, але процес відтермінувався – до кінця березня.

Тепер же перестановки в Раді національної безпеки і оборони та Службі зовнішньої розвідки буквально ознаменували, що оновлення державних інституцій триває.

За інформацією джерел УП, наприкінці минулого тижня, 21–22 березня, президент повідомив про кадрові зміни усім звільненим чиновникам. Зеленський зустрівся з багатьма тепер вже колишніми членами команди та розпитував, які посади вони хотіли б отримати.

Тож заступники керівника ОПУ Андрій Смирнов і Олексій Дніпров були готові до появи відповідних указів. Очевидно, що їхнє звільнення було лише питанням часу, бо ні Смирнов, ні Дніпров не були в Офісі президента людьми Андрія Єрмака. Тому не дивно, що їхні посади одразу обійняли люди, яких співрозмовники УП пов'язують з очільником Офісу президента.

Смирнов працював у Офісі президента з вересня 2019 року. У президентську команду його привів колишній керівник ОПУ Андрій Богдан. Заступник голови Офісу президента весь цей час був неформальним куратором судової системи. Також він був залучений до створення Спеціального міжнародного трибуналу проти Росії.

З нинішнім головою ОП у Смирнова одразу склалися напружені взаємини. Ситуація загострилася, коли в серпні 2020-го заступником керівника Офісу президента став одіозний Олег Татаров.

Тому Єрмак вже давно робив все можливе для того, щоб Смирнов втратив свої посаду. "Українська правда" писала про ймовірність такого кадрового рішення ще восени 2021 року, але через початок великої війни його відтермінували.

Наразі в команді Зеленського остаточно не вирішили, чим надалі займатиметься ексзаступник голови Офісу президента. УП звернулася до Смирнова по коментар щодо звільнення та подальшого майбутнього, однак він проігнорував запитання.

Його місце в ОПУ зайняла колишня заступниця міністра юстиції Ірина Мудра, яку кілька співрозмовників УП називають "людиною, близькою до Андрія Борисовича". За словами джерел "Української правди", на посаду заступниці міністра її пролобіював безпосередньо керівник Офісу президента.

Мудра працювала в Міністерстві юстиції з травня 2022 року. Вона відповідала за співпрацю з міжнародними судами і конфіскацію російських активів. До політичної кар'єри Мудра працювала на керівних посадах у кількох банках, зокрема державному "Ощадбанку".

Ірина Мудра до призначення в ОП працювала в Мін'юсті LinkedIn

Інший звільнений заступник ОП Олексій Дніпров був призначений на посаду ще за каденції Петра Порошенка – в 2015 році. Із 2016-го до 2021-го обіймав посаду керівника Апарату Адміністрації президента (пізніше – Офісу президента).

У 2021 році Дніпрова призначили заступником керівника ОП. На цій посаді він опікувався питаннями освіти, культури та спорту.

Співрозмовники "Української правди" стверджують, що піти з Банкової – особисте бажання Дніпрова. Він вже незабаром може стати ректором одного з українських вишів.

Про призначену замість нього Олену Ковальську відомо небагато. Вона працює в Офісі президента з 2021 року. Ковальська була керівницею Головного управління стратегічних комунікацій Директорату з питань інформаційної політики. А з 2022 року стала керівницею кабінету голови ОП.

Також Ковальська входить до складу робочої групи зі створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України, якою керує Андрій Єрмак. До початку кар'єри в Офісі президента вона, як і Ірина Мудра, тривалий час працювала в банках.

Олена Ковальська тривалий час працювала в банках Facebook Олени Ковальської

Звільнення Сергія Шефіра, Михайла Радуцького, Сергія Трофімова, Олега Устенка, Наталії Пушкарьової та Альони Вербицької, за даними УП, так само пов'язане з "перезавантаженням".

Окремо варто зупинитись на Сергії Шефірі. Не кожного дня можна побачити звільнення з команди давнього друга й бізнес-партнера президента.

На початку строку Зеленського Шефір виконував роль такого собі комунікатора з олігархами. У вересні 2021 році на нього здійснили замах. Тоді Шефір заявляв, що метою замаху був не так він, як морально-психологічний стан президента, якого таким чином намагались залякати. Виконавців обстрілу автівки так і не знайшли.

Після призначення на посаду голови ОП Андрія Єрмака Шефір почав втрачати свій вплив на президента й останнім часом практично не з'являвся в стрічках новин.

Хто наступний на вихід

Кадрові зміни в Офісі президента, вочевидь, не закінчаться звільненням радників та зміною заступників.

За інформацією джерел "Української правди", найближчим часом Зеленський планує звільнити з посади ще одного заступника керівника ОП Андрія Сибігу, який опікується питаннями зовнішньої політики.

За словами співрозмовників, він стане заступником міністра закордонних справ.

На Банковій планують замінити Сибігу чинним заступником глави МЗС – дипломатом зі стажем Миколою Точицьким.

Точицький був постійним представником України при Раді Європи, а в 2016–2021 роках очолював посольство України в Бельгії.

На посаді заступника міністра закордонних справ він працює з 2021 року. На початку повномасштабного вторгнення Точицький у складі української делегації брав участь у переговорах із Росією.

За словами співрозмовників УП, у Точицького склалися хороші стосунки з Володимиром Зеленським і Андрієм Єрмаком. Президент публічно називав заступника глави МЗС представником своєї "сильної дипломатичної команди".

"У мене сильна команда: і Андрій (Єрмак – УП), і Оля Стефанішина, і Діма Кулеба, і Ігор Жовква. Ще є Микола Точицький. Це дуже непогана дипломатична команда", – наголошував Зеленський на пресконференції в грудні минулого року.

А якщо згадати, що Точицький вчився в одній групі в Інституті міжнародних відносин із Андрієм Єрмаком, така кадрова ротація взагалі не викликає здивувань.

Микола Точицький

Також, за даними УП, незабаром очікуються кадрові перестановки в Кабміні. Щоправда, наразі на Банковій остаточно не визначилися, які саме. Та й реалізувати перезавантаження уряду стане для президента та голови ОП задачею із зірочкою, бо це неможливо без участі Верховної Ради, яка останнім часом не демонструє особливої дієздатності.

"Рада зараз не сильно збирається, не сильно голосує. Якась перманентна парламентська криза. Коли такі глобальні речі, як призначення або перепризначення міністрів, вносити в зал, я навіть не уявляю", – ділиться в розмові з УП на умовах анонімності один із топпредставників Зе!Команди.

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Зі звільненням Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова в Офісі президента стало менше людей, які бодай потенційно могли би мати протилежну Андрію Єрмаку позицію.

Призначення на їхні місця Мудрої та Ковальської гарантуватимуть керівнику ОП посилення, адже обидві орієнтуються винятково на нього.

Звільнення Сергія Шефіра, який останніми роками не впливає на процеси в державі, констатує той факт, що Андрій Єрмак повністю усунув команду, з якою Володимир Зеленський розпочинав свою президентську каденцію.

Загалом серед десяти заступників залишився лише один, який прийшов в ОП за часів Богдана – Ігор Жовква. Джерела УП розповідають, що Жовква побудував довірливі стосунки з Єрмаком, тому йому вдається триматися на посаді.

Співрозмовники "Української правди" також називають Жовкву кандидатом на посаду міністра закордонних справ. І він охоче погодився би на таку пропозицію, якби вона надійшла.

Ангеліна Страшкулич, УП