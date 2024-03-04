30 украинских ветеранов отправились в США на соревнования среди военных

Украинские ветераны перед отправкой в США на соревнования, фото: Суспільне

30 военных национальной сборной ветеранов отправились в Лас-Вегас для участия в соревнованиях Воздушных Сил США 2024.

Источник: Суспільне

Детали: Главный тренер национальной сборной Елена Яновская рассказала, что американские коллеги пригласили украинцев продемонстрировать, как адаптивные виды спорта влияют на восстановление организма.

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Украинские участники покажут себя в девяти видах спорта: стрельба из лука, легкая атлетика, велосипедный спорт, пауэрлифтинг, гребля на тренажерах, волейбол сидя, плавание, баскетбол на креслах колесных. По ее словам у команды "за плечами три недели тяжелых тренировочных сборов".

"По возвращении вы будете выполнять очень важную миссию - возвращать своих собратьев к нормальной жизни. Своим примером вы будете показывать, что жизнь не заканчивается после ранения или военной службы", – сказал исполняющий обязанности министра по делам ветеранов Александр Порхун.

Справка: Соревнования Воздушных Сил США (United States Air Force and Marine Corps Trials) – это ежегодные внутренние соревнования для ветеранов и военнослужащих США, которые получили травмы, ранения или заболевания во время военной службы.

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В этом году организаторы соревнований пригласили присоединиться к ним и украинскую команду, в составе которой ветераны и действующие военные.

Соревнования пройдут с 4 по 16 марта 2024 года в Лас-Вегасе.

В декабре в Киеве состоялись Всеукраинские соревнования по адаптивным видам спорта, по результатам которых отборочная комиссия сформировала команду из 30 участников, которые отправятся в США.