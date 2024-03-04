Соперница Трампа впервые победила на праймериз

Соперница бывшего президента Дональда Трампа среди республиканцев Никки Хейли выиграла на праймериз в округе Колумбия, где находится столица США Вашингтон.

Источник: Associated Press

Детали: По данным АР, Хейли получила голоса всех 19 делегатов, эта победа стала первой в ее кампании 2024 года.

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Хейли заявила, что, несмотря на предыдущие поражения, она не собирается покидать гонку, поскольку считает, что "избиратели в других штатах заслуживают альтернативу Трампу".

Вскоре после победы Хейли Трамп опубликовал заявление, в котором саркастически поздравил ее, назвав "королевой болот".

Напомним: Трамп победил на республиканских кокусах в Мичигане, Миссури и Айдахо.

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Ранее Хейли резко прокомментировала перспективы своего конкурента Дональда Трампа получить президентскую номинацию от Республиканской партии, назвав такой сценарий "самоубийством" для США.