Соперница Трампа впервые победила на праймериз
Соперница бывшего президента Дональда Трампа среди республиканцев Никки Хейли выиграла на праймериз в округе Колумбия, где находится столица США Вашингтон.
Источник: Associated Press
Детали: По данным АР, Хейли получила голоса всех 19 делегатов, эта победа стала первой в ее кампании 2024 года.
Хейли заявила, что, несмотря на предыдущие поражения, она не собирается покидать гонку, поскольку считает, что "избиратели в других штатах заслуживают альтернативу Трампу".
Вскоре после победы Хейли Трамп опубликовал заявление, в котором саркастически поздравил ее, назвав "королевой болот".
Напомним: Трамп победил на республиканских кокусах в Мичигане, Миссури и Айдахо.
Ранее Хейли резко прокомментировала перспективы своего конкурента Дональда Трампа получить президентскую номинацию от Республиканской партии, назвав такой сценарий "самоубийством" для США.