По двум громадам Сумщины враг ударил НАР, еще на одну сбросил 37 мин

В течение прошлого дня россияне совершили 29 обстрелов Сумщины, по двум общинам запускали неуправляемые ракеты, на одну из общин сбросили 37 мин.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Зафиксировано 130 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская громады.

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По Хотинской общине враг бил из миномета, 7 взрывов.

По Юнаковской громаде тоже осуществлен минометный обстрел, 3 взрыва.

В Краснопольской громаде зафиксированы обстрелы из ствольной артиллерии, 15 взрывов и удары FPV-дрона, 5 взрывов.

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По Середино-Будской громаде были минометные обстрелы, 13 взрывов и пуски ракет НАР с самолета, 4 взрыва.

На Великописаревскую общину россияне сбросили 37 мин. Также осуществлен гранатометный обстрел, 18 взрывов.

В Есманьской громаде зафиксирован пуск ракет НАР с самолета, 8 взрывов.

По Белопольской громаде произошли удар FPV-дрона, 1 взрыв, танковые обстрелы, 9 взрывов и обстрел из ствольной артиллерии, 3 взрыва.

Шалигинская громада: враг ударил из миномета, 2 взрыва и ствольной артиллерии, 5 взрывов.