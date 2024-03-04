Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

По двум громадам Сумщины враг ударил НАР, еще на одну сбросил 37 мин

Ольга ГлущенкоПонедельник, 4 марта 2024, 02:12
По двум громадам Сумщины враг ударил НАР, еще на одну сбросил 37 мин
последствия вражеских обстрелов на Сумщине, иллюстративное фото ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили 29 обстрелов Сумщины, по двум общинам запускали неуправляемые ракеты, на одну из общин сбросили 37 мин.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Зафиксировано 130 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская громады.

Реклама:

По Хотинской общине враг бил из миномета, 7 взрывов.

По Юнаковской громаде тоже осуществлен минометный обстрел, 3 взрыва.

В Краснопольской громаде зафиксированы обстрелы из ствольной артиллерии, 15 взрывов и удары FPV-дрона, 5 взрывов.

ВИДЕО ДНЯ

По Середино-Будской громаде были минометные обстрелы, 13 взрывов и пуски ракет НАР с самолета, 4 взрыва.

На Великописаревскую общину россияне сбросили 37 мин. Также осуществлен гранатометный обстрел, 18 взрывов.

В Есманьской громаде зафиксирован пуск ракет НАР с самолета, 8 взрывов.

По Белопольской громаде произошли удар FPV-дрона, 1 взрыв, танковые обстрелы, 9 взрывов и обстрел из ствольной артиллерии, 3 взрыва.

Шалигинская громада: враг ударил из миномета, 2 взрыва и ствольной артиллерии, 5 взрывов.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может остановить Путина, если мы предоставим необходимое оружие – Байден

США и Британия предупредили о возможных терактах в Москве

Кулеба о согласовании Залужного на должность посла: Очень логичный шаг

В Турции анонсировали визит Зеленского 8 марта

Чехия завершила сбор денег на 800 тысяч снарядов для Украины

фотоШвеция вошла в НАТО

Все новости...
Сумская область
Россияне ударили по 9 громадам Сумщины, сбрасывали ВОГ и мины
В Киеве и Киевской области возможны резкие колебания уровней воды в Днепре – Укргидрометцентр
В результате вражеских обстрелов на Сумщине – двое погибших и 8 раненых
Последние новости
10:03
Из четырех населенных пунктов Донецкой области принудительно эвакуируют детей − Минреинтеграции
09:47
Курс валют на 8 марта: гривня укрепилась в конце недели
09:46
Глава МВС Польши обвиняет хулиганов в столкновениях во время протестов фермеров
09:34
"Чем дольше армия воюет, тем меньше уровень подготовки солдата" - военный и историк Роман Пономаренко
09:33
фото"Смерч", КАБы, С-300: 8 марта россияне осуществили массированный обстрел Донетчины
09:27
Китайские авто среди лидеров: украинцы стали покупать все больше электрокаров
09:09
СМИ: США готовят резолюцию в Совбезе ООН по ядерному оружию в космосе
08:44
Кулеба призвал союзников отправить тренировочные миссии в Украину
08:17
В Одесской области поврежден объект инфраструктуры из-за атаки БпЛА
08:08
ВСУ за сутки обезвредили 880 захватчиков и 25 артсистем
Все новости...
Реклама: