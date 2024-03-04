По двум громадам Сумщины враг ударил НАР, еще на одну сбросил 37 мин
В течение прошлого дня россияне совершили 29 обстрелов Сумщины, по двум общинам запускали неуправляемые ракеты, на одну из общин сбросили 37 мин.
Источник: военная администрация Сумской области
Детали: Зафиксировано 130 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская громады.
По Хотинской общине враг бил из миномета, 7 взрывов.
По Юнаковской громаде тоже осуществлен минометный обстрел, 3 взрыва.
В Краснопольской громаде зафиксированы обстрелы из ствольной артиллерии, 15 взрывов и удары FPV-дрона, 5 взрывов.
По Середино-Будской громаде были минометные обстрелы, 13 взрывов и пуски ракет НАР с самолета, 4 взрыва.
На Великописаревскую общину россияне сбросили 37 мин. Также осуществлен гранатометный обстрел, 18 взрывов.
В Есманьской громаде зафиксирован пуск ракет НАР с самолета, 8 взрывов.
По Белопольской громаде произошли удар FPV-дрона, 1 взрыв, танковые обстрелы, 9 взрывов и обстрел из ствольной артиллерии, 3 взрыва.
Шалигинская громада: враг ударил из миномета, 2 взрыва и ствольной артиллерии, 5 взрывов.