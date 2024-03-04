Россияне активно атаковали на Авдеевском и Новопавловском направлениях − Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 78 боевых столкновений, в общем россияне нанесли 7 ракетных и 50 авиационных ударов, 112 раз били по позициям украинских войск и населенным пунктам из реактивных систем залпового огня.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 4 марта в Facebook

Дословно Генштаб: "За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Лесное, Рожковичи, Дружба, Бобылевка, Кияница, Ямное Сумской области; Волчанск, Великий Бурлук, Синьковка Харьковской области; Надежда, Твердохлебово, Белогоровка Луганской области; Новое, Терны, Богдановка, Предтечино, Дружба, Александрополь, Покровск, Новобахмутовка, Орловка, Уманское, Первомайское, Нетайлово, Курахово, Водяное, Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Верхняя Терса, Роботино Запорожской области".

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Детали: Под артиллерийским огнем оказались более 80 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении россияне совершили 11 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области, безуспешно пытаясь улучшить свое тактическое положение.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 5 атак оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Терны и Верхнекаменское Донецкой области.

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На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 5 атак россиян в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Андреевка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники отбили 20 атак оккупантов в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать россиян в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где захватчики более 30 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

На Ореховском направлении россияне совершили 3 безуспешные атаки в районе населенного пункта Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций, россияне штурмовых действий не вели.

В то же время авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава оккупантов.