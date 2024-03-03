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Россияне ударили "Искандером" по Покровску, есть раненые

Роман ПетренкоВоскресенье, 3 марта 2024, 10:53
Россияне ударили Искандером по Покровску, есть раненые
фото прокуратуры

В воскресенье в 06:30 россияне ударили ракетой "Искандер-М" по Покровску Донецкой области, где в эпицентре взрывов также оказались жилые дома, есть раненые среди гражданского населения.

Источник: прокуратура Донецкой области

Детали: В Покровске две женщины 24 и 52 лет получили осколочные ранения. Кроме многоквартирных домов, повреждены автомобили и газовая магистраль.

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Кроме того, в ночь на 3 марта силы РФ осуществили массированную ракетную атаку на Мирноград, выпустив 4 ракеты, предварительно - С-300.

Под прицел оккупантов попал микрорайон с плотной жилой застройкой.

В результате попадания средств поражения по многоквартирным домам телесные повреждения в своих домах получили трое мирных граждан - две женщины 33 и 50 лет, а также 37-летний мужчина. Пострадавшие доставлены в больницу, где у них диагностированы минно-взрывные травмы, ушибы и ранения тела. Сейчас пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

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Среди поврежденных объектов - по меньшей мере 12 многоэтажных и 13 частных домов, учебные заведения, магазин, автобус.

 

Темы: Донецкая областьвойна
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