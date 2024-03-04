В НАТО начинаются масштабные военные учения

4 марта НАТО начинает учения по защите своей недавно расширенной территории − в них примут участие более 20 тысяч солдат из 13 стран.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на АР

Детали: Учения Nordic Response-2024 пройдут в северных регионах Альянса − Финляндии, Норвегии и Швеции.

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В них примут участие более 4 тысяч финских солдат, что является крупнейшим участием страны-новичка в зарубежных учениях за всю историю НАТО.

Издание отмечает, что в течение многих лет учения НАТО, проводимые дважды в год в арктических районах на севере Норвегии, носили название Cold Response ("Холодный ответ").

Сейчас благодаря расширению НАТО за счет Финляндии, а позже и Швеции, учения называются Nordic Response.

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Они продлятся до 15 марта при участии Бельгии, Великобритании, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Соединенных Штатов.

Сообщается, что примерно половина войск, участвующих в учениях, будет тренироваться на суше, остальные будут тренироваться на море.

В частности, будут задействованы более 50 подводных лодок, фрегатов, корветов, авианосцев и различных десантных судов, а в воздухе − более 100 истребителей, транспортных самолетов, самолетов морской разведки и вертолетов.

По словам норвежских военных, совместные учения будут сосредоточены на обороне и защите Скандинавского региона.

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