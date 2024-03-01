В НАТО обнародовали видео перехвата российских истребителей над Балтикой

Два французских самолета Mirage 2000-5 перехватили российские истребители Су-30 и транспортный самолет Ан-72 над Балтийским морем. Инциденты произошли в международном воздушном пространстве к северу от Польши 29 февраля.

Источник: командование воздушных сил НАТО в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Check out how it looks, when 2 🇫🇷 Mirage 2000-5 intercept 2 🇷🇺 SU-30-M aircraft over the Baltic Sea yesterday



Directly after 🇫🇷 fighters were re-tasked to a new mission, where they also intercepted a 🇷🇺 AN-72 flying in international airspace North of 🇵🇱#SecuringTheSkies #NATO pic.twitter.com/wszcsdoc4U Реклама: March 1, 2024

Дословно: "Посмотрите, как это выглядит, когда 2 французские Mirage 2000-5 перехватывают два российских самолета СУ-30-М над Балтийским морем вчера".

Сразу после этого французские истребители получили новое задание, где они также перехватили российский Ан-72, летевший в международном воздушном пространстве к северу от Польши", – говорится в сообщении.

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