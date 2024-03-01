Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В НАТО обнародовали видео перехвата российских истребителей над Балтикой

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 1 марта 2024, 15:34
В НАТО обнародовали видео перехвата российских истребителей над Балтикой
Фото: командование воздушных сил НАТО

Два французских самолета Mirage 2000-5 перехватили российские истребители Су-30 и транспортный самолет Ан-72 над Балтийским морем. Инциденты произошли в международном воздушном пространстве к северу от Польши 29 февраля.

Источник: командование воздушных сил НАТО в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Дословно: "Посмотрите, как это выглядит, когда 2 французские Mirage 2000-5 перехватывают два российских самолета СУ-30-М над Балтийским морем вчера".

Сразу после этого французские истребители получили новое задание, где они также перехватили российский Ан-72, летевший в международном воздушном пространстве к северу от Польши", – говорится в сообщении.

ВИДЕО ДНЯ

Предистория:

  • Французские военные самолеты развернуты в некоторых странах-членах НАТО в рамках миссии под названием "Воздушная полиция НАТО", целью которой является сохранение безопасности воздушного пространства Альянса. Эти миссии усилили после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
  • С тех пор фиксировали несколько перехватов самолетов, которые не повлекли ни одного серьезного инцидента. В марте 2023 года, например, российский самолет столкнулся с американским беспилотником в Черном море.
  • На прошлой неделе министр обороны Франции Себастьен Лекорню сообщил, что российские силы угрожали сбить французские самолеты, которые в прошлом месяце патрулировали международное воздушное пространство над Черным морем.

Темы: НАТОРосcияавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может остановить Путина, если мы предоставим необходимое оружие – Байден

США и Британия предупредили о возможных терактах в Москве

Кулеба о согласовании Залужного на должность посла: Очень логичный шаг

В Турции анонсировали визит Зеленского 8 марта

Чехия завершила сбор денег на 800 тысяч снарядов для Украины

фотоШвеция вошла в НАТО

Все новости...
НАТО
Шеф Пентагона: Если Украина проиграет, НАТО будет воевать с Россией
Путин угрожает "трагическими последствиями", если в Украину отправят войска из стран НАТО
В Эстонии поддержали идею Макрона относительно западных войск в Украине
Последние новости
10:03
Из четырех населенных пунктов Донецкой области принудительно эвакуируют детей − Минреинтеграции
09:47
Курс валют на 8 марта: гривня укрепилась в конце недели
09:46
Глава МВС Польши обвиняет хулиганов в столкновениях во время протестов фермеров
09:34
"Чем дольше армия воюет, тем меньше уровень подготовки солдата" - военный и историк Роман Пономаренко
09:33
фото"Смерч", КАБы, С-300: 8 марта россияне осуществили массированный обстрел Донетчины
09:27
Китайские авто среди лидеров: украинцы стали покупать все больше электрокаров
09:09
СМИ: США готовят резолюцию в Совбезе ООН по ядерному оружию в космосе
08:44
Кулеба призвал союзников отправить тренировочные миссии в Украину
08:17
В Одесской области поврежден объект инфраструктуры из-за атаки БпЛА
08:08
ВСУ за сутки обезвредили 880 захватчиков и 25 артсистем
Все новости...
Реклама: