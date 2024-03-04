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Утечка разговоров офицеров ВВС о Taurus: МИД России вызвал посла Германии

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 4 марта 2024, 10:45
Утечка разговоров офицеров ВВС о Taurus: МИД России вызвал посла Германии
Приьытие посла Германии в МИД РФ, фото: скриншот

В МИД России в понедельник вызвали немецкого посла в Москве из-за слива секретных переговоров немецкого руководиктива ВВС о поставках ракет Taurus Украине. Посол Германии уже прибыл в российское внешнеполитическое ведомство.

Источник: пропагандисты "ТАСС", передает "Европейская правда"

Детали: Перед входом в МИД России посла ждали представители российских пропагандистских агентств для комментариев.

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Предистория:

  • Министерство обороны Германии инициировало проверку на предмет того, были ли перехвачены разговоры представителей военно-воздушных сил – которые, по утверждению роспропаганды, обсуждали подрыв Керченского моста ракетами Taurus.
  • Впоследствии в Минобороны подтвердили факт перехвата разговора.
  • Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал скандал, отметив, что это – гибридная атака с целью дезинформации.

Все детали скандала со сливом РФ разговора немецких генералов в статье "ЕП"

Темы: ГерманияРосcияоружие
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