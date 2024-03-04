В МИД России в понедельник вызвали немецкого посла в Москве из-за слива секретных переговоров немецкого руководиктива ВВС о поставках ракет Taurus Украине. Посол Германии уже прибыл в российское внешнеполитическое ведомство.

Источник: пропагандисты "ТАСС", передает "Европейская правда"

Детали: Перед входом в МИД России посла ждали представители российских пропагандистских агентств для комментариев.

Реклама:

Предистория:

Министерство обороны Германии инициировало проверку на предмет того, были ли перехвачены разговоры представителей военно-воздушных сил – которые, по утверждению роспропаганды, обсуждали подрыв Керченского моста ракетами Taurus.

Впоследствии в Минобороны подтвердили факт перехвата разговора.

Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал скандал, отметив, что это – гибридная атака с целью дезинформации.

Все детали скандала со сливом РФ разговора немецких генералов в статье "ЕП"