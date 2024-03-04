Утечка разговоров офицеров ВВС о Taurus: МИД России вызвал посла Германии
Понедельник, 4 марта 2024, 10:45
В МИД России в понедельник вызвали немецкого посла в Москве из-за слива секретных переговоров немецкого руководиктива ВВС о поставках ракет Taurus Украине. Посол Германии уже прибыл в российское внешнеполитическое ведомство.
Источник: пропагандисты "ТАСС", передает "Европейская правда"
Детали: Перед входом в МИД России посла ждали представители российских пропагандистских агентств для комментариев.
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Предистория:
- Министерство обороны Германии инициировало проверку на предмет того, были ли перехвачены разговоры представителей военно-воздушных сил – которые, по утверждению роспропаганды, обсуждали подрыв Керченского моста ракетами Taurus.
- Впоследствии в Минобороны подтвердили факт перехвата разговора.
- Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал скандал, отметив, что это – гибридная атака с целью дезинформации.
Все детали скандала со сливом РФ разговора немецких генералов в статье "ЕП"