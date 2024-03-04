Российская пропаганда показала мосты Германии, по которым РФ может ударить "за Крымский"

Российский пропагандист Дмитрий Киселев в программе "Вести недели" назвал четыре моста в Германии, которые Россия может разрушить "в ответ на удар" по Керченскому мосту в оккупированном Крыму.

Источник: "Агентство. Новости"

Прямая речь Киселева: "При всей продвинутости собеседников у них в головах не всплывают картинки мостов в Германии. В этой довольно тесной стране нет таких длинных, как Крымский. Но все же тоже есть на что посмотреть через ракетный прицел.

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...Жаль будет, но что делать? Наш Крымский мост им не жалко".

Детали: Затем ведущий перечислил четыре немецких моста, по которым Россия может нанести "ответный удар": Ферманзундский и Рюгенский мосты на севере Германии, которые соединяют материковую часть страны с островами Фемарн и Рюген, железнодорожный мост Гогенцоллернов в Кельне и Магдебургский водный мост, соединяющий два канала через Эльбу в 150 км от Берлина.

Киселев заявляет, что можно атаковать сразу 4 моста, потому что равнозначных по длине мостов в Германии нет: "Придется обратить внимание и на другие мосты в Германии, чтобы добрать соответствующий ущерб по погонным метрам".