Российская пропаганда показала мосты Германии, по которым РФ может ударить "за Крымский"
Российский пропагандист Дмитрий Киселев в программе "Вести недели" назвал четыре моста в Германии, которые Россия может разрушить "в ответ на удар" по Керченскому мосту в оккупированном Крыму.
Источник: "Агентство. Новости"
Прямая речь Киселева: "При всей продвинутости собеседников у них в головах не всплывают картинки мостов в Германии. В этой довольно тесной стране нет таких длинных, как Крымский. Но все же тоже есть на что посмотреть через ракетный прицел.
...Жаль будет, но что делать? Наш Крымский мост им не жалко".
Детали: Затем ведущий перечислил четыре немецких моста, по которым Россия может нанести "ответный удар": Ферманзундский и Рюгенский мосты на севере Германии, которые соединяют материковую часть страны с островами Фемарн и Рюген, железнодорожный мост Гогенцоллернов в Кельне и Магдебургский водный мост, соединяющий два канала через Эльбу в 150 км от Берлина.
Киселев заявляет, что можно атаковать сразу 4 моста, потому что равнозначных по длине мостов в Германии нет: "Придется обратить внимание и на другие мосты в Германии, чтобы добрать соответствующий ущерб по погонным метрам".