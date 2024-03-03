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Немецкий депутат хочет расследования об утечке разговора офицеров ВВС

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 3 марта 2024, 16:46
Немецкий депутат хочет расследования об утечке разговора офицеров ВВС
немецкий флаг, фото AFP via Getty Images

Немецкий оппозиционный депутат от ХСС Александер Добриндт призвал к парламентскому расследованию в связи с обнародованием Россией разговора между высокопоставленными офицерами Бундесвера относительно Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DW

Прямая речь Добриндта: "Эти сообщения смущают по двум разным причинам. Во-первых, потому что россияне, очевидно, подслушивали чувствительные дискуссии по вопросам безопасности, а также потому, что канцлер, возможно, объяснил свой отказ отправить ракеты Taurus ложным утверждением".

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Детали: Добриндт заявил, что эти вопросы требуют расследования.

"Канцлер должен объяснить в Бундестаге. Учитывая этот набор фактов, нельзя исключать парламентского расследования", – добавил политик.

Эксперт по оборонной политике Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил, что считает, что Россия намеренно обнародовала перехваченное сообщение в этот момент, пытаясь "подорвать поставки Германией Taurus".

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Он сказал общественному вещателю ZDF, что это свидетельствует о том, насколько "глубоко" российские шпионские службы уже расследовали немецкие коммуникации по этому вопросу.

Специальная уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хёгль от СДПГ призвала улучшить подготовку высшего военного руководства по вопросам безопасной коммуникации.

"Во-первых, все ответственные лица на всех уровнях Бундесвера должны немедленно пройти всестороннюю подготовку по вопросам безопасной связи. Во-вторых, должна быть обеспечена стабильная возможность безопасной и секретной передачи информации и связи", – отметила она.

Депутат также высказался за быстрое и более активное привлечение к контрразведывательной работе, в частности, Службы военной контрразведки.

Что предшествовало: Министерство обороны Германии инициировало проверку на предмет того, были ли перехвачены разговоры представителей военно-воздушных сил – которые, по утверждению роспропаганды, обсуждали подрыв Крымского моста ракетами Taurus.

Вскоре в Минобороны подтвердили факт перехвата разговора.

Интернет-конференция высокопоставленных офицеров ВВС, которую, вероятно, подслушали россияне 19 февраля, касалась подготовки 30-минутного брифинга для министра обороны Бориса Писториуса о возможности проведения миссии Taurus в Украине. Офицеры открыто говорят, среди прочего, о том, что американские и британские военнослужащие действуют на территории Украины, и обсуждают возможности подготовки украинского персонала в Германии для миссии Taurus.

В связи со скандалом ряд немецких политиков призвали прояснить ситуацию с возможной прослушкой и шпионажем в рядах Бундесвера.

Темы: Германияпомощь Украине
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