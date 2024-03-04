На Таврийском направлении Силы обороны не допустили потерь позиций – Тарнавский

За сутки 3 марта в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" враг нанес 3 ракетных и 25 авиаударов, провел 53 боевых столкновения, украинские воины не допустили потерь рубежей.

Источник: командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram

Прямая речь: "За минувшие сутки в операционной зоне ОСУВ "Таврия" враг нанес 25 авиационных и 3 ракетных удара, провел 53 боевых столкновения, совершил 906 обстрелов и 93 удара дронами-камикадзе.

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Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях. Потерь рубежей, районов и позиций не допущено".

Детали: По данным Тарнавского, общие потери противника за прошедшие сутки составили: в живой силе - 426 человек (убитыми и ранеными), 1 танк, 5 боевых бронемашин, 3 артиллерийские системы, 1 средство ПВО, 9 автомобилей и 1 единица спецтехники.

Силы обороны Украины нейтрализовали или уничтожили 287 БпЛА различных типов. Также украинские воины уничтожили еще 4 склада боеприпасов россиян.

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