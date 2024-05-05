В Бердянске ликвидировали организатора застенков - ГУР

В оккупированном Бердянске на Запорожье 5 мая взорвали коллаборанта, он умер от травм.

Источник: глава Бердянской МВА Виктория Галицина, Следком РФ, ГУР

Детали: По данным разведки, в воскресенье около 9:40 в Бердянске взорвался автомобиль Ford Kuga, который принадлежал Ананьевскому Евгению Александровичу.

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ГУР пишет, что он один из организаторов застенков на территории Бердянской исправительной колонии №77.

Прямая речь Галициной: "5 мая был ликвидирован сотрудник оккупационной исправительной колонии.

Взрывное устройство было заложено под машину".

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Детали: По словам руководительницы МВА, от полученных травм предатель скончался на месте.

Россияне заявили, что возбуждено уголовное дело по факту убийства сотрудника исправительной колонии в Бердянске Запорожской области

По версии следствия, 5 мая неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под транспортное средство сотрудника. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.