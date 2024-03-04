"Гонки" на границе: задержали двух уклонистов, которые пытались добежать до Румынии 

В 600 метрах от государственной границы пограничники догнали и задержали двух человек, которые пытались незаконно попасть в Румынию.

Источник: Государственная пограничная служба Украины у Telegram

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Дословно: "Пограничный наряд остановил двух путешественников в 600 метрах от государственной границы. Ими оказались жители Черновицкой и Полтавской областей, которые, в прямом смысле слова, бежали в сторону соседнего государства".

Детали: Сообщается, что мужчин отвезли в подразделение, где составили на них протоколы об административном правонарушении.





