ГБР: На Волыни разоблачена группа, незаконно переправившая через границу почти 170 человек

Государственное бюро расследований сообщает о разоблачении преступной группы, которая переправляла военнообязанных через границу в Польшу: к ней была привлечена инспектор одного из пограничных отрядов на Волыни.

Источник: ГБР, Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона, УП

Дословно ГБР: "Клиентов дельцы искали в соцсетях, а стоимость услуг составляла 3,5 тысячи долларов США с человека.

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С ними заранее договаривались о встрече и доставляли автомобилем до пункта пропуска ("Устилуг-Зосин"). Водитель-сообщник передавал пограничнице загранпаспорта пассажиров. Инспектор не вносила сведения о них в автоматизированную систему обмена информацией по контролю лиц, пересекающих государственную границу ("Гарт-1). Это давало возможность мужчинам пересечь границу и попасть в Польшу".

Детали: Прокуратура сообщает об одном задокументированном факте пересечения границы четырьмя военнообязанными, в то же время в ГБР говорят, что по данным следствия, по такой схеме группа переправила за пределы государства не менее 168 человек (по данным УП - за период с 2022 года -ред.).

Инспектору при содействии внутренней безопасности Госпогранслужбы сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины по предварительному сговору группой лиц, с использованием своего служебного положения.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Также в суд подано ходатайство об избрании фигурантке меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Расследование продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к противоправной деятельности, отмечают в ГБР.