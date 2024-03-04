ЦПД: Пропаганда РФ распространяет фейк о мобилизации бездомных в бригаду ТрО

Вражеские Telegram-каналы распространяют ложную информацию о том, что 119 бригада теробороны в Черниговской области якобы мобилизовала бездомных.

Источник: Центр противодействия дезинформации

Детали: Также, по словам оккупантов, подразделения бригады якобы остались без соответствующего обеспечения.

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Верифицировав информацию в 119 ОБрТрО, Центр сообщает, что это очередной вброс вражеской пропаганды, поскольку мобилизация входит в компетенцию ТЦК и СП, а не командования бригады. В ЦПД уверяют, что обеспечение личного состава в подразделениях проводится согласно всем нормам.

Дословно: "Ранее российские пропагандисты уже распространяли фейки о 119 ОБрТрО, в частности по набору в бригаду "девушек в возрасте от 16 до 30 лет, которых будут задействовать на передовых позициях".