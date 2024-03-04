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Минздрав начинает проверку ВВК в Киеве

Евгений КизиловПонедельник, 4 марта 2024, 17:00
Минздрав начинает проверку ВВК в Киеве
Фото: RunPhoto / getty images

Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ о создании рабочей группы для проведения проверки военно-врачебных комиссий в столице.

Источник: Ляшко в Facebook

Детали: Министр пояснил, что такое решение вызвано увеличением количества жалоб, которые Минздрав получает в последнее время. Основные из них касаются очень базовых вещей, которые при желании можно оперативно исправить. Это и несоблюдение электронной очереди, и отсутствие базовых условий для комфортного прохождения ВВК, и неоптимизированные маршруты. С этих пунктов и начинается проверка. "Это элементарное уважение к людям", - подчеркнул Ляшко.

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Он напомнил, что для ускорения прохождения ВВК в 2023 году Минздрав разрешил военнообязанным проходить медосмотр в гражданском медучреждении с четко определенными предельными сроками. Однако до сих пор часть ВВК работает на базе центров комплектования, а не гражданских медучреждений.

Кроме того, говорит Ляшко, без внимания министерства не остаются и другие вещи: коррупционная составляющая, такая как вымогательство взяток за учет всех имеющихся болезней и состояний во время медосмотров, схемы незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу или принятия решений о предоставлении отсрочки от призыва по состоянию здоровья, формальный подход к прохождению ВВК военнообязанными, халатность врачей, проблемы с обжалованием выводов.

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По его словам, Минздрав будет всячески способствовать тому, чтобы все без исключения работали в правовом поле. Для этого министерство сотрудничает с правоохранителями и ведет диалог с военными администрациями.

Прямая речь: "Позорные случаи, когда врачи намеренно отмечают неверный диагноз или требуют взятки за верный, должны прекратиться. Каждая манипуляция должна получить надлежащую оценку правоохранительных органов.  И мы над этим совместно работаем.

Прошу всех также со своей стороны быть активными и сообщать о нарушениях, с которыми вы сталкиваетесь. Это поможет нам лучше понимать, какие и где есть проблемы, а значит, соответственно реагировать. Что касается ВВК в гражданских медучреждениях, то обращаться можно по телефону: 0 800 60 20 19".

Темы: ТЦККиевздоровьеМинздрав
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