Антикоррупционеры передали в суд дело о взятке Князеву

Антикоррупционные органы направили в суд материалы дела в отношении бывшего главы Верховного суда Всеволода Князева, которого уличили во взяточничестве.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура, НАБУ

Детали: 4 марта 2024 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя Верховного суда, обвиняемого в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Реклама:

Как установило следствие, в 2002 году украинский бизнесмен Константин Жеваго приобрел 40,19% акций горно-обогатительного комбината у четырех компаний. 18 лет спустя бывшие акционеры обратились в хозяйственный суд с иском, чтобы признать договор купли-продажи ценных бумаг недействительным и вернуть себе акции ГОКа. Однако суд отказал в удовлетворении требований.

В 2022 году апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал недействительным договор купли-продажи ценных бумаг.

Чтобы не допустить потерю акций, в начале марта 2023 года бизнесмен вступил в сговор с адвокатом одного из столичных адвокатских объединений, который имел связи с председателем Верховного суда. В течение марта-апреля 2023 года он передал адвокату 2,7 млн долл. США (1,8 млн долл. США - председателю и судьям Верховного суда, остальное - как "оплата" посреднических услуг).

ВИДЕО ДНЯ

В конце концов Верховный суд в апреле 2023 года принял решение в пользу бизнесмена. Во время следственных действий НАБУ и САП задокументировали передачу и получение двумя траншами 1,8 млн долл. США.

15 мая 2023 года во время получения второго транша в сумме 450 тыс. долл. США председатель Верховного суда и адвокат были разоблачены "с поличным".

Знать больше: "Черный день в истории суда". Что известно о деле главы Верховного суда Князева