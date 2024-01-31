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За Князева внесли 18 миллионов залога – источник

Алена МазуренкоСреда, 31 января 2024, 12:17
За Князева внесли 18 миллионов залога – источник
ВСЕВОЛОД КНЯЗЕВ. ФОТО: ВИКТОРИЯ РОЩИНА ДЛЯ УП

За бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева внесли внесли 18,16 млн грн залога.

Источник: информированный собеседник УП в антикоррупционных правоохранительных органах

Детали: По словам источника, залог за Князева уже внесли. Сейчас идет соответствующая процедура и вскоре он сможет выйти из СИЗО.

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Накануне ВАКС продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 29 марта и уменьшил размер залога с 20 миллионов гривен до 18 миллионов гривен.

Этому предшествовало: 30 января суд уменьшил Князеву размер залога с 20 млн грн до 18,168 млн грн.

До этого ему уже 6 раз уменьшали залог. В прошлый раз, 21 декабря 2023 года, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда уменьшила размер залога на 7 млн грн, до 20 млн грн.

ВИДЕО ДНЯ

26 декабря 2023 года следственный судья ВАКС по ходатайству детектива НАБУ, согласованному прокурором САП, ограничил стороне защиты срок ознакомления с материалами по делу. Срок для ознакомления – до 1 марта включительно.

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Темы: Князев ВсеволодВерховный судАнтикоррупционная прокуратураАнтикоррупционный суд
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