Замглавы Верховного суда не советует Князеву бежать: "Найдут, как Киву"

Заместитель главы Верховного суда Украины Александр Мамалуй прокомментировал освобождение под залог бывшего главы ВСУ Всеволода Князева, призвав последнего "подумать головой и не пытаться сбежать".

Источник: Мамалуй в интервью "Суспільному"

Детали: "Бежать не надо. Я не знаю, как сильно он "прикрыт", как сильно за ним следят, но "всплыть" через месяц в "Москва-Сити" адвокатом - это не лучший выход из ситуации", - сказал судья.

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Он отметил, что Князев имел допуск к государственной тайне. "За такие вещи найдут, как Киву, я так скажу", - добавил Мамалуй.

Заместитель председателя ВС также раскритиковал решение судьи Высшего антикоррупционного суда уменьшить залог для Всеволода Князева.

Прямая речь: "Залечь "на больничку" на много лет также нельзя будет, потому что все равно принесут, как Насирова в одеяле. А если Князев захочет мобилизоваться и, так сказать, кровью своей вину каким-то образом исправить, то, возможно, это обществом и будет воспринято положительно. Потому что судье в местах отбывания наказания не очень хорошо живется, скажем так. А на войне можно что-то исправить".

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Что предшествовало: 30 января суд уменьшил Князеву размер залога с 20 млн грн до 18,168 млн грн и он вышел из СИЗО.

До этого ему уже 6 раз уменьшали залог.

26 декабря 2023 года следственный судья ВАКС по ходатайству детектива НАБУ, согласованному прокурором САП, ограничил стороне защиты срок ознакомления с материалами по делу. Срок для ознакомления – до 1 марта включительно.

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