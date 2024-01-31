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Экс-глава Верховного Суда вышел из СИЗО

Алена МазуренкоСреда, 31 января 2024, 17:27
Экс-глава Верховного Суда вышел из СИЗО
ВСЕВОЛОД КНЯЗЕВ. ФОТО: SUD.UA

Бывший председатель Верховного Суда Всеволод Князев, за которого внесли 18,16 млн грн залога, вышел из следственного изолятора.

Источник: информированный собеседник УП в антикоррупционных правоохранительных органах

Детали: По словам источника, экс-глава Верховного Суда вышел из СИЗО.

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Теперь на него возложили ряд обязанностей: носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, не отлучаться из Киева и тд.

Ранее 31 января стало известно, что за Князева внесли залог.

Накануне ВАКС продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 29 марта и уменьшил размер залога.

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Обновлено: Специализированная антикоррупционная прокуратура подтвердила, что Князев вышел из-под стражи

Этому предшествовало: 30 января суд уменьшил Князеву размер залога с 20 млн грн до 18,168 млн грн.

До этого ему уже 6 раз уменьшали залог. В прошлый раз, 21 декабря 2023 года, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда уменьшила размер залога на 7 млн грн, до 20 млн грн.

26 декабря 2023 года следственный судья ВАКС по ходатайству детектива НАБУ, согласованному прокурором САП, ограничил стороне защиты срок ознакомления с материалами по делу. Срок для ознакомления – до 1 марта включительно.

Знать больше: "Черный день в истории суда". Что известно о деле главы Верховного Суда Князева

Предистория:

Темы: Князев ВсеволодВерховный судАнтикоррупционный судкоррупция
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