Аудит Минобороны обнаружил 30 тыс. турникетов, почти год лежавших на складах

Аудит Минобороны обнаружил 30 тысяч турникетов, лежавших почти год на складах Командования медицинских сил.

Источник: пресс-служба Минобороны

Аудиторы Минобороны обнаружили в хранилище одной из воинских частей подчинения Командование медицинских сил в Житомирской области почти 30 тысяч новых качественных медицинских турникетов SOF производства США.

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Военная часть получила их еще в апреле 2023 года и только через полгода выдала первые из них военным – всего 458 единиц.

Дословно: "После проведения аудита ответственные должностные лица начали выдачу турникетов, сейчас почти треть – уже у военнослужащих. Также инициирована выдача другого медицинского имущества (индивидуальные аптечки, рюкзаки для боевых медиков), длительно сохранявшихся на складах в значительном количестве".