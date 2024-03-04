Аудит Минобороны обнаружил 30 тыс. турникетов, почти год лежавших на складах
Аудит Минобороны обнаружил 30 тысяч турникетов, лежавших почти год на складах Командования медицинских сил.
Источник: пресс-служба Минобороны
Аудиторы Минобороны обнаружили в хранилище одной из воинских частей подчинения Командование медицинских сил в Житомирской области почти 30 тысяч новых качественных медицинских турникетов SOF производства США.
Военная часть получила их еще в апреле 2023 года и только через полгода выдала первые из них военным – всего 458 единиц.
Дословно: "После проведения аудита ответственные должностные лица начали выдачу турникетов, сейчас почти треть – уже у военнослужащих. Также инициирована выдача другого медицинского имущества (индивидуальные аптечки, рюкзаки для боевых медиков), длительно сохранявшихся на складах в значительном количестве".