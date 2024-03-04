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Зеленский обсудил с Умеровым дальнобойные дроны: есть "хорошее содержание"

Евгений КизиловПонедельник, 4 марта 2024, 19:59
Зеленский обсудил с Умеровым дальнобойные дроны: есть хорошее содержание
Владимир Зеленский. Фото: скриншот видеообращения

Президент Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым, во время которого речь шла, в частности, о дальнобойных дронах на вооружении украинской армии. В этом вопросе он увидел "хорошее содержание".

Источник: вечернее видеообращение Зеленского к украинцам, опубликованное в Facebook

Детали: По словам президента, в целом с Умеровым они говорили о поставках оружия, а также о справедливом и правильном обеспечении бригад, ведь "каждая боевая бригада, каждое фронтовое подразделение должны получить больше имеющегося современного оружия".

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Прямая речь: "Отдельный разговор - о дронах. Хорошее содержание. В частности, относительно наших дальнобойных дронов".

Детали: Кроме того, сообщает Зеленский, в понедельник у него состоялась длительная встреча с главкомом Александром Сырским и начальником Генштаба Анатолием Баргилевичем. Обсудили фронтовые вопросы и задачи, а также "наши операции и перспективы".

Прямая речь: "Несмотря на все дефициты, возможности наших воинов уничтожать оккупантов не должны уменьшиться".

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Детали: Также президент сообщил, что в понедельник согласовал и подписал ряд кадровых назначений для Сил обороны.

Зеленский заслушал доклад главы ГУР Кирилла Буданова. "Нам нужен четкий результат в уничтожении российской военной инфраструктуры и логистики. Больший результат. И это будет", - добавил он.

Председатель СБУ Василий Малюк отчитался о противодействии коллаборационистам и российским ДРГ в приграничных районах. "Есть хорошие результаты по обезвреживанию этих лиц", - отметил Зеленский.

Также, по его словам, был доклад главы Службы внешней разведки Александра Литвиненко. Он касался чувствительных международных направлений и имеющихся планов России. "Есть понимание, какие документы на столе у врага, какой у него очередной замысел. Будем противодействовать", - прокомментировал президент.

Темы: беспилотникиЗеленскийУмеров Рустемвойна
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