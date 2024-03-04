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Зеленський обговорив з Умєровим далекобійні дрони: є "хороший зміст"

Євген КізіловПонеділок, 4 березня 2024, 19:59
Зеленський обговорив з Умєровим далекобійні дрони: є хороший зміст
Володимир Зеленський. Фото: скриншот відеозвернення

Президент Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим, під час якої йшлося, зокрема, про далекобійні дрони на озброєнні української армії. У цьому питанні він побачив "хороший зміст".

Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського до українців, опубліковане у Facebook

Деталі: За словами президента, загалом з Умєровим вони говорили про постачання зброї, а також справедливе й правильне забезпечення бригад, адже "кожна бойова бригада, кожен фронтовий підрозділ мають отримати більше наявної сучасної зброї".

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Пряма мова: "Окрема розмова – щодо дронів. Хороший зміст. Зокрема, щодо наших далекобійних дронів".

Деталі: Крім того, повідомляє Зеленський, в понеділок у нього відбулася тривала зустріч з головкомом Олександром Сирським і начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем. Обговорили фронтові питання і завдання, а також "наші операції та перспективи".

Пряма мова: "Попри всі дефіцити можливості наших воїнів знищувати окупантів не повинні зменшитися".

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Деталі: Також президент повідомив, що в понеділок погодив і підписав низку кадрових призначень для Сил оборони.

Зеленський заслухав доповідь голови ГУР Кирила Буданова. "Нам потрібен чіткий результат у знищенні російської воєнної інфраструктури та логістики. Більший результат. І це буде", - додав він.

Голова СБУ Василь Малюк прозвітував щодо протидії колаборантам і російським ДРГ у прикордонних районах. "Є хороші результати зі знешкодження цих осіб", - зауважив Зеленський.

Також, за його словами, була доповідь голови Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка. Вона стосувалась чутливих міжнародних напрямків та наявних планів Росії. "Маємо розуміння, які документи на столі у ворога, який у нього черговий задум. Будемо протидіяти", - прокоментував президент.

Теми: безпілотникиЗеленськийУмєров Рустемвійна
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