Двое спасателей погибли в Донецкой области: оккупанты ударили по ним беспилотником
Понедельник, 4 марта 2024, 20:45
Двое спасателей погибли, еще трое травмированы из-за российского удара беспилотником по Краматорскому району Донецкой области.
Источник: министр внутренних дел Игорь Клименко
Прямая речь: "Сегодня во время тушения пожара в Краматорском районе спасатели Славянского гарнизона попали под повторный обстрел россиян. По чрезвычайным ситуациям и пожарной технике враг ударил беспилотником.
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Погибли Олег Мартыненко и Богдан Равлик. Теперь им навсегда 29 и 31. Еще трое спасателей получили ранения, им оказывается медицинская помощь.