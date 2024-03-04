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Двое спасателей погибли в Донецкой области: оккупанты ударили по ним беспилотником

Татьяна ОлейникПонедельник, 4 марта 2024, 20:45
Двое спасателей погибли в Донецкой области: оккупанты ударили по ним беспилотником
Фото - ГСЧС

Двое спасателей погибли, еще трое травмированы из-за российского удара беспилотником по Краматорскому району Донецкой области.

Источник: министр внутренних дел Игорь Клименко

Прямая речь: "Сегодня во время тушения пожара в Краматорском районе спасатели Славянского гарнизона попали под повторный обстрел россиян. По чрезвычайным ситуациям и пожарной технике враг ударил беспилотником.

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Погибли Олег Мартыненко и Богдан Равлик. Теперь им навсегда 29 и 31. Еще трое спасателей получили ранения, им оказывается медицинская помощь.

Темы: Донецкая областьГСЧСжертвывойна
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