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Зеленский сделал ряд назначений в Силах обороны

Евгений КизиловПонедельник, 4 марта 2024, 21:19
Зеленский сделал ряд назначений в Силах обороны
Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский назначил новых людей в Силы обороны Украины.

Источник: вечернее видеообращение Зеленского к украинцам, опубликованное в Facebook

Прямая речь: "Сегодня (в понедельник 4 марта - УП) согласовал и подписал ряд необходимых новых назначений для Сил обороны".

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Детали: Президент не уточнил, о каких именно назначениях идет речь.

Что предшествовало: Ранее в понедельник на сайте Офиса президента появилась информация, что Зеленский назначил нового командующего сил поддержки ВСУ - им стал Александр Яковец. Он заменил Дмитрия Герегу.

Темы: Вооруженные силыЗеленскийувольнениевойна
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