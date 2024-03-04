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Сырский и Умеров обсудили с британскими коллегами Коалицию по морским возможностям

Татьяна ОлейникПонедельник, 4 марта 2024, 22:27
Сырский и Умеров обсудили с британскими коллегами Коалицию по морским возможностям
Сырский и Умеров. Фото с Facebook Умерова

Главнокомандующий ВСУ и министр обороны Украины Рустем Умеров обсудили с министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом и командующим Вооруженными силами адмиралом сэром Энтони Радакином неотложные потребности украинской армии.

Источник: Сырский и Умеров в соцсетях

Прямая речь: "Проинформировал собеседников об оперативной обстановке и неотложных потребностях.

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Также обсудили возможность реализации в рамках Коалиции по развитию морских способностей. Должны масштабировать успехи Украины в уничтожении российского флота".

Детали: Чиновники также поблагодарили Великобританию за выделение 200 миллионов фунтов на производство дронов для Украины.

Темы: СырскийУмеров РустемВеликобританияМинобороны
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