Сырский и Умеров обсудили с британскими коллегами Коалицию по морским возможностям
Понедельник, 4 марта 2024, 22:27
Главнокомандующий ВСУ и министр обороны Украины Рустем Умеров обсудили с министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом и командующим Вооруженными силами адмиралом сэром Энтони Радакином неотложные потребности украинской армии.
Источник: Сырский и Умеров в соцсетях
Прямая речь: "Проинформировал собеседников об оперативной обстановке и неотложных потребностях.
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Также обсудили возможность реализации в рамках Коалиции по развитию морских способностей. Должны масштабировать успехи Украины в уничтожении российского флота".
Детали: Чиновники также поблагодарили Великобританию за выделение 200 миллионов фунтов на производство дронов для Украины.