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Bloomberg: Союзники призывают Германию усилить безопасность после слива разговора о Taurus

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 4 марта 2024, 23:11
Bloomberg: Союзники призывают Германию усилить безопасность после слива разговора о Taurus
РАКЕТА TAURUS. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Bloomberg со ссылкой на информированные источники пишет, что некоторые союзники призвали Германию усилить протоколы безопасности после того, как в России обнародовали секретные переговоры о возможном отправке Украине Taurus.

Источник: пишет "Европейская правда" со ссылкой на Агентство Bloomberg

Детали: По данным Bloomberg, чиновники некоторых стран НАТО выразили обеспокоенность из-за халатного отношения ФРГ к оперативной безопасности, что привело к утечке разговора между немецкими офицерами – в частности из-за использования ими незашифрованной платформы WebEx.

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Один из собеседников агентства назвал халатность "непрофессиональной" и сказал, что такое поведение можно было бы ожидать от людей, которые никогда не проходили учений по безопасности, но не от военных чиновников.

Другой источник сказал, что не удивлен упущением со стороны Германии, а третий – что утечка, скорее всего, приведет к усилению мер безопасности во всем мире, но прежде всего – в Германии.

По словам чиновника из Германии, который говорил с Bloomberg на условиях анонимности, инцидент показал, что изменения в политике безопасности и обороны, вызванные полномасштабной войной в Украине, все еще продолжаются.

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В то же время чиновники НАТО преуменьшили важность опубликованной информации, напомнив об известной и публичной оппозиции Германии к отправке Украине ракет Taurus. Они также подчеркнули важность сохранения единства Альянса, несмотря на этот инцидент.

Как сообщалось, Министерство обороны Германии инициировало проверку на предмет того, были ли перехвачены разговоры представителей военно-воздушных сил – которые, по утверждению роспропаганды, обсуждали подрыв Керченского моста ракетами Taurus.

Впоследствии в Минобороны подтвердили факт перехвата разговора. Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал скандал, отметив, что это – гибридная атака с целью дезинформации.

Все детали скандала со сливом РФ разговора немецких генералов – в статье "ЕП".

Темы: Германия
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