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В Йельском университете подсчитали количество российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины

Алена ИвашкивВторник, 5 марта 2024, 03:26
В Йельском университете подсчитали количество российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины
карта conflictobservatory

Лаборатория гуманитарных исследований Йельского университета в США сообщила, что задокументировала 223 случая повреждения энергетической инфраструктуры Украины в 17 областях в период с октября 2022 года по апрель 2023 года.

Источник: Госдеп США, Conflict Observatory

Детали: В большинстве этих инцидентов поврежденная инфраструктура была далеко от линии фронта, что ставит под сомнение, были ли удары направлены по законным военным целям.

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Эта схема атак указывает на широкомасштабные и целенаправленные попытки России повредить жизненно важную инфраструктуру производства и передачи электроэнергии по всей Украине именно в период повышенной потребности в отоплении.

Почти 53 % атак произошли только в пяти областях: Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Львовской и Херсонской. Больше всего пострадала Киевская область.

Напомним:

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  • Ранее сообщалось, что этой зимой российские оккупанты по меньшей мере 40 раз атаковали энергостанции ДТЭК. 

Темы: энергетикавойна
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