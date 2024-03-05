В Йельском университете подсчитали количество российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины
Лаборатория гуманитарных исследований Йельского университета в США сообщила, что задокументировала 223 случая повреждения энергетической инфраструктуры Украины в 17 областях в период с октября 2022 года по апрель 2023 года.
Источник: Госдеп США, Conflict Observatory
Детали: В большинстве этих инцидентов поврежденная инфраструктура была далеко от линии фронта, что ставит под сомнение, были ли удары направлены по законным военным целям.
Эта схема атак указывает на широкомасштабные и целенаправленные попытки России повредить жизненно важную инфраструктуру производства и передачи электроэнергии по всей Украине именно в период повышенной потребности в отоплении.
Почти 53 % атак произошли только в пяти областях: Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Львовской и Херсонской. Больше всего пострадала Киевская область.
Напомним:
- Ранее сообщалось, что этой зимой российские оккупанты по меньшей мере 40 раз атаковали энергостанции ДТЭК.