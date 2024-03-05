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ISW: В России скрыли статистику соцвыплат, чтобы не вычислили их потери в войне

Алена ИвашкивВторник, 5 марта 2024, 04:28
ISW: В России скрыли статистику соцвыплат, чтобы не вычислили их потери в войне
скриншот "Вёрстка"

Российское правительство скрыло данные о получателях услуг социальной поддержки в 2022 году, чтобы скрыть потери, которые российские войска понесли в первый год войны в Украине.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Российское оппозиционное издание "Верстка" провело расследование Единой государственной информационной системы социальной защиты РФ и 4 марта сообщило, что соцзащита скрыла данные о получателях социальных выплат в 2022 году.

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Это также может быть связано с тем, чтобы скрыть неспособность правительства РФ выплатить обещанную социальную помощь уязвимым слоям населения.

"Верстка" отметила, что часть скрытых данных содержит информацию, которая может выявить масштабы потерь в Украине, например показатели о "вдовах военнослужащих, погибших при прохождении военной службы" и "гражданах, получивших ранения, контузии, травмы и увечья при исполнении обязанностей военной службы".

Институт изучения войны предполагает, что статистику скрыли, чтобы предотвратить социальное недовольство, возникшее вокруг сообщений о потерях россиян в Украине.

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Этой информацией поделились только в 2023 и 2024 годах, когда линия Кремля относительно потерь России несколько консолидировалась, чтобы устранить социальные шоки. 

Возможно, Кремль также скрыл данные социальных служб за 2022 год, чтобы скрыть свои проблемы с предоставлением обещанных мер социальной поддержки различным лицам, особенно тем, кто пострадал от первого года войны.

Ключевые выводы ISW за 4 марта:

  • Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о расширении территориальных целей России, которые распространяются вглубь территории Украины.
  • Главное управление военной разведки (ГУР) Украины сообщило, что 4 марта неизвестные взорвали взрывчатку и серьезно повредили российский железнодорожный мост через реку Чапаевка вблизи Чапаевска Самарской области.
  • Президент России Владимир Путин наградил российского блогера, связанного с Воздушно-десантными войсками и спецназом, что, вероятно, является частью долговременных усилий Кремля привлечь блогеров и сделать их лояльными к Кремлю.
  • Российское правительство скрыло данные о получателях социальной помощи в 2022 году, вероятно, с целью скрыть потери, понесенные в первый год войны в Украине, или скрыть неспособность правительства выплатить обещанную социальную помощь уязвимым слоям населения.
  • Кремль продолжает прилагать усилия для обеспечения высокой явки избирателей на предстоящих президентских выборах, чтобы создать видимость легитимности и широкой народной поддержки среди внутреннего электората президента России Владимира Путина.
  • Российские власти продолжают использовать утечку записи разговора немецких офицеров, обсуждающих теоретическую возможность предоставления Украине ракетных комплексов "Таурус", чтобы сдерживать предоставление Украине военной помощи со стороны Запада.
  • Недавно российские войска осуществили подтвержденные продвижения вблизи Бахмута, Авдеевки и Донецка на фоне продолжающихся позиционных боев вдоль всей линии фронта.
  • Российский новостной агрегатор заявил 4 марта, что российские войска заменили подразделения осужденных "Штурм-Z" на подразделения "Штурм-V" - механизм распределения осужденных в регулярные российские войска вместо того, чтобы держать их изолированно в подразделениях, состоящих только из осужденных, как это было в случае с формированиями "Штурм-Z".

Темы: РосcияISW
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