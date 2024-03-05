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Умеров и Сырский обсудили с главой Пентагона потребности ВСУ

Алена ИвашкивВторник, 5 марта 2024, 06:13
Умеров и Сырский обсудили с главой Пентагона потребности ВСУ
Министр обороны Рустем Умеров с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, фото: Facebook Умерова

Министр обороны Рустем Умеров вместе с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским провели разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Источник: Минобороны в Telegram

Детали: По словам Умерова, они с Сырским проинформировали Остина о текущей ситуации на фронте и обсудили изменения на важнейших направлениях. 

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Прямая речь Умерова: "Работаем вместе над обеспечением потребностей ВСУ и наращиванием возможностей украинской армии".

Напомним: 

  • Министры обороны и главнокомандующие вооруженных сил Украины и Великобритании 4 марта провели телефонный разговор, который касался ситуации на фронте и оборонного сотрудничества. 
  • По словам Умерова, Сырский рассказал британским коллегам - министру обороны Гранту Шаппсу и главе Вооруженных сил Великобритании адмиралу сэру Тони Радакину - об оперативной обстановке и насущных потребностях.

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Темы: СШАвойнапомощь УкраинеУмеров Рустем
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