Умеров и Сырский обсудили с главой Пентагона потребности ВСУ
Вторник, 5 марта 2024, 06:13
Министр обороны Рустем Умеров вместе с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским провели разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином.
Источник: Минобороны в Telegram
Детали: По словам Умерова, они с Сырским проинформировали Остина о текущей ситуации на фронте и обсудили изменения на важнейших направлениях.
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Прямая речь Умерова: "Работаем вместе над обеспечением потребностей ВСУ и наращиванием возможностей украинской армии".
Напомним:
- Министры обороны и главнокомандующие вооруженных сил Украины и Великобритании 4 марта провели телефонный разговор, который касался ситуации на фронте и оборонного сотрудничества.
- По словам Умерова, Сырский рассказал британским коллегам - министру обороны Гранту Шаппсу и главе Вооруженных сил Великобритании адмиралу сэру Тони Радакину - об оперативной обстановке и насущных потребностях.
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