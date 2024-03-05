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ГУР показало момент уничтожения корабля "Сергей Котов"

Татьяна ЛозовенкоВторник, 5 марта 2024, 10:33
ГУР показало момент уничтожения корабля Сергей Котов
Скрин с видео удара по кораблю Сергей Котов ГУР МОУ

Украинская разведка обнародовала видео с дронов, которые потопили российский патрульный корабль "Сергей Котов".

Источник: ГУР МОУ

Детали: На видео видно, что в операции участвовали несколько дронов.

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Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее сообщалось, что в Керчи ночью 5 марта раздавались взрывы, а Крымский мост был перекрыт более 8 часов. Российский оператор пассажирских поездов во временно оккупированный Крым сообщил об остановке поездов в районе Крымского моста из-за перекрытого движения, а российские паблики писали, что беспилотники потопили патрульный корабль "Сергей Котов".
  • Позже собеседник УП в ГУР МОУ подтвердил, что в результате удара украинскими морскими беспилотниками в ночь на 5 марта был поражен российский патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов".
  • Еще позже Главное управление разведки Минобороны официально сообщило, что в результате атаки украинских морских беспилотников Magura V5 потоплен российский патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов".
  • В результате атаки морскими дронами российского корабля "Сергей Котов" есть погибшие и раненые, сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Темы: разведкакораблиЧерное моребеспилотники
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