Дебаты в парламенте Франции по соглашению с Украиной состоятся 12-13 марта - СМИ

Анонсированные Елисейским дворцом дебаты в Национальной ассамблее и Сенате по безопасности соглашения Франции с Украиной планируют на 12 - 13 марта.

Источник: источники BFMTV, передает "Европейская правда"

Детали: Осведомленные с планированием собеседники сообщили, что дебаты в Национальной ассамблее должны состояться 12 марта, а в Сенате - 13 марта.

Реклама:

Предистория: