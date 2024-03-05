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Дебаты в парламенте Франции по соглашению с Украиной состоятся 12-13 марта - СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 5 марта 2024, 13:40
Дебаты в парламенте Франции по соглашению с Украиной состоятся 12-13 марта - СМИ
Фото: Getty Images

Анонсированные Елисейским дворцом дебаты в Национальной ассамблее и Сенате по безопасности соглашения Франции с Украиной планируют на 12 - 13 марта.

Источник: источники BFMTV, передает "Европейская правда"

Детали: Осведомленные с планированием собеседники сообщили, что дебаты в Национальной ассамблее должны состояться 12 марта, а в Сенате - 13 марта.

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Предистория:

  • 17 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон поручил правительству "сделать заявление перед парламентом" относительно двустороннего соглашения по безопасности, подписанного с Украиной 16 февраля, и ситуации в Украине в целом, после чего будут "дебаты и голосование".
  • Впоследствии стало известно, что президент в четверг 7 марта собирает лидеров партий, представленных в парламенте, поговорить о "ситуации в Украине" – очевидно, как подготовительную встречу перед дебатами.
  • Во вторник Макрон отправился в Прагу, где объяснит свою позицию относительно участия Франции в чешском плане закупки снарядов за пределами Европы для Украины.

Темы: ФранцияУкраинавойнапомощь Украине
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